Криптовалюты ударили по бизнесу Трампа: Truth Social сообщила о крупных убытках

Дата публикации: 09.05.2026
Материнская компания соцсети Truth Social, связанной с Дональдом Трампом, сообщила о чистых убытках свыше 400 миллионов долларов за первый квартал. Главной причиной стало падение стоимости криптовалютных активов компании.

Компания Trump Media & Technology Group (TMTG), владеющая социальной платформой Truth Social, отчиталась о крупных финансовых потерях в первом квартале года.

С января по март компания зафиксировала чистый убыток в размере 406 миллионов долларов.

При этом выручка TMTG за тот же период составила менее одного миллиона долларов — около 900 тысяч долларов.

Основной причиной убытков стало резкое снижение стоимости криптовалют, в которые компания активно инвестировала в последние годы.

Год назад TMTG объявила о привлечении 2,5 миллиарда долларов для вложений в цифровые активы — направление, которое стало одним из ключевых бизнес-интересов Дональда Трампа.

Однако падение крипторынка серьезно ударило по этим инвестициям. Цена Bitcoin за несколько месяцев снизилась более чем в полтора раза — со свыше 126 тысяч долларов в октябре до менее 70 тысяч долларов в марте.

Для публичных компаний такие колебания особенно болезненны, поскольку они обязаны отражать рыночную стоимость активов в финансовой отчетности, даже если сами криптовалюты не были проданы.

Несмотря на слабую выручку и крупные убытки, рыночная стоимость TMTG по-прежнему оценивается примерно в 2,47 миллиарда долларов.

Truth Social остается одной из главных платформ, через которую Дональд Трамп публикует политические заявления и комментарии.

Сам Трамп контролирует около 41% акций компании. Они находятся в специальном трасте, созданном для управления его финансовыми интересами во время президентства.

На фоне проблем с криптовалютами компания продолжает искать новые направления развития. В декабре TMTG объявила о планах слияния с американской фирмой TAE, работающей над технологиями термоядерного синтеза.

Завершение сделки ожидается в середине этого года.

Для инвесторов ситуация вокруг TMTG остается необычной: компания сочетает социальную сеть, политический бренд Трампа, криптовалютные вложения и высокорисковые технологические проекты.

