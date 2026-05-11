Церемония прощания с Еленой Ульяновой, которая приходилась правнучкой младшему брату Владимира Ленина Дмитрию Ульянову, пройдет в среду в Митинском крематории в Москве, сообщили в подмосковном музее-заповеднике «Горки Ленинские».

«Отпевание и прощание с Еленой Владимировной Ульяновой пройдут 13 мая», - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Ульянова умерла 8 мая в возрасте 47 лет.

Ульянова родилась в 1978 году в Москве. С 1993 по 1997 год она жила за границей, там выучила несколько языков и получила два высших образования — во Франции и США. Вернувшись в Россию, Ульянова стала заниматься общественной деятельностью, вступила в КПРФ.