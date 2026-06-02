При каких заболеваниях зубные имплантаты могут не прижиться: стоматолог рассказал о главных факторах риска

Дата публикации: 02.06.2026
Изображение к статье: Зубные импланты.

Многие пациенты уверены, что хронические заболевания автоматически ставят крест на имплантации зубов. Однако современные стоматологи считают: решающее значение имеет не сам диагноз, а степень контроля над болезнью. Врач-имплантолог Ваге Петросян рассказал, при каких состояниях установка имплантатов возможна и когда процедуру лучше отложить.

Какие болезни могут помешать имплантации

Некоторые хронические заболевания действительно способны осложнить приживление имплантатов.

Сахарный диабет

При плохо контролируемом уровне сахара ухудшается кровоснабжение тканей и снижается иммунная защита организма. Из-за этого раны заживают медленнее, а риск воспалений вокруг имплантата возрастает.

Гипертония

Высокое артериальное давление увеличивает вероятность кровотечений во время хирургического вмешательства и может негативно влиять на восстановление тканей после операции.

Остеопороз

При остеопорозе кость становится более рыхлой и менее прочной. В результате имплантату сложнее надежно закрепиться в костной ткани.

Когда имплантация все же возможна

По словам специалиста, наличие хронического заболевания не всегда является противопоказанием.

Имплантацию обычно можно проводить, если:

  • при диабете уровень гликированного гемоглобина (HbA1c) находится примерно ниже 7%;

  • артериальное давление стабильно контролируется с помощью терапии;

  • остеопороз протекает в легкой форме и пациент не принимает препараты, серьезно влияющие на обновление костной ткани.

В каких случаях процедуру откладывают

Стоматологи рекомендуют отказаться от операции или перенести ее при:

  • декомпенсированном сахарном диабете;

  • частых гипертонических кризах;

  • недавно перенесенном инфаркте или инсульте;

  • приеме некоторых препаратов для лечения остеопороза, повышающих риск осложнений.

Какие есть альтернативы

Если классическая имплантация противопоказана, врач может предложить другие варианты восстановления зубов.

Среди них:

  • базальная имплантация, при которой конструкции фиксируются в более глубоких слоях кости;

  • съемные или условно-съемные протезы, которые остаются надежным решением при высоком риске отторжения имплантатов.

Почему важна подготовка

При наличии хронических заболеваний врачи рекомендуют сначала стабилизировать общее состояние организма.

При диабете важно добиться контроля уровня сахара под наблюдением эндокринолога. При остеопорозе может потребоваться коррекция лечения, прием кальция, витамина D и контроль плотности костной ткани.

По словам специалистов, такой подход значительно снижает риск осложнений и повышает вероятность успешного приживления имплантата.

Хронические заболевания не всегда являются препятствием для имплантации зубов. Во многих случаях процедура возможна после тщательной подготовки и стабилизации состояния пациента. Поэтому окончательное решение должно приниматься не по диагнозу, а после комплексного обследования и консультации со стоматологом и профильным врачом.

#стоматология #гипертония
Автор - Светлана Тихомирова
Автор - Светлана Тихомирова
