Бельгия, которую считают одной из мировых столиц картофеля фри, столкнулась с неожиданной проблемой. Из-за рекордного урожая, снижения спроса и усиления конкуренции на мировом рынке фермеры не могут продать миллионы тонн картофеля и вынуждены избавляться от него прямо на полях.

Бельгийские производители картофеля переживают один из самых сложных периодов за последние годы. Как сообщает The New York Times, в Европе образовался избыток примерно пяти миллионов тонн картофеля, предназначенного для производства картофеля фри.

Особенно остро ситуация ощущается в Бельгии — крупнейшем мировом экспортере замороженного картофеля фри. Цена картофеля на спотовом рынке на протяжении нескольких месяцев фактически держалась на нулевом уровне. Для сравнения: еще три года назад тонна такого картофеля стоила почти 600 евро.

Фермер Крис Д’хаэйере несколько месяцев безуспешно пытался продать около тысячи тонн урожая. По его словам, покупателей не удалось найти даже по символической цене в несколько евро за тонну. В итоге картофель пришлось высыпать обратно на поля, поскольку это оказалось самым дешевым способом избавиться от излишков.

Причин кризиса сразу несколько. Благоприятные погодные условия обеспечили Европе крупнейший урожай картофеля за последние восемь лет. Однако одновременно снизился спрос на мировом рынке.

Дополнительное давление оказали торговые ограничения, конкуренция со стороны азиатских производителей и логистические сложности, связанные с нестабильной ситуацией на Ближнем Востоке.

Серьезным фактором остаются и высокие затраты на энергию и удобрения. Производство замороженного картофеля фри требует значительных расходов на хранение, охлаждение, переработку и транспортировку продукции, что делает отрасль особенно чувствительной к росту издержек.

Меняются и потребительские привычки. Все больше покупателей выбирают более здоровые продукты питания, а в США на рынок дополнительно влияют популярные препараты для снижения веса, такие как Ozempic и Wegovy. По оценкам экспертов, мировой спрос на замороженный картофель фри продолжает расти, но значительно медленнее, чем несколько лет назад.

Еще одной проблемой для бельгийских производителей становится усиление конкуренции со стороны Китая, Индии и Египта. Эти страны активно наращивают экспорт замороженного картофеля фри и предлагают продукцию по более низким ценам.

Для Бельгии происходящее имеет не только экономическое, но и культурное значение. Картофель фри считается частью национальной идентичности страны, а традиционные киоски с фри остаются одной из самых узнаваемых особенностей бельгийских городов.

На фоне кризиса многие фермеры уже сокращают площади посадок. Некоторые производители уменьшают посевы в несколько раз, опасаясь, что рынок больше не вернется к прежним объемам и прибыльности.

Рекордный урожай, который обычно считается успехом для сельского хозяйства, в этом году обернулся для бельгийских фермеров серьезными убытками. Пока рынок пытается справиться с переизбытком продукции, производители вынуждены пересматривать свои планы и готовиться к новым реалиям мировой торговли.