Снижение сексуального желания далеко не всегда связано только с гормонами или проблемами в отношениях. По словам специалистов, на либидо могут влиять стресс, хроническая усталость, дефицит витаминов, проблемы со здоровьем и даже эмоциональное выгорание.

С потерей сексуального желания большинство людей сталкивается незаметно. Вроде бы все нормально: жизнь идет, работа есть, отношения — тоже. А вот желания близости с партнером нет.

И не то чтобы «сейчас не хочется», а как будто в целом перестало быть актуальным. В момент осознания начинается внутренний диалог, человек ищет проблему в себе, в партнере или в отношениях.

Есть две новости. Хорошая: если вы не хотите секса пару дней или даже пару недель — это нормально. Либидо не работает по графику, как будильник. Плохая: если желание пропало всерьез и надолго — причина почти всегда не одна. И разобраться будет сложно.

Интересно! Есть популярный миф: если с либидо что-то не так — значит, дело в гормонах.

На практике все сложнее. Либидо — это как общий индикатор состояния организма. Что-то вроде внутреннего «все хорошо/все плохо». Если вы выспались, не на нервах, чувствуете себя нормально — оно есть. Если организм в режиме «держимся как можем» — оно исчезает первым. «Снижение либидо почти всегда мультифакторное. То есть это не „одна причина — один результат“, а целый набор: немного усталости, немного стресса, немного недосыпа — и вот уже не до романтики», — объясняет врач-гинеколог Нина Антипова.

Когда тело не в деле: проблема на физиологическом уровне

Иногда все довольно прозаично. Организм просто не в ресурсе — и честно об этом сообщает. Основные причины, по которым пропадает желание:

Железо на нуле — энергия туда же. Если есть скрытый дефицит железа, вы можете чувствовать себя так, будто батарейка садится к обеду. В таком состоянии организм решает базовые задачи: выжить, дойти до дома, не забыть ключи. Секс в этом списке где-то очень далеко.

Витамин D и «режим зимней спячки». Его нехватка часто дает ощущение общей вялости. Не драматично, но стабильно: нет тонуса, настроения, желания. При дефиците преобладает состояние сонливости и даже апатии.

Щитовидка, которая «замедляет все». Если она работает не так, как нужно, замедляются и процессы в организме. И да, либидо тоже попадает под раздачу. Проблема часто решается нормальным питанием, но иногда приходится прибегать и к медикаментам.

Перебои с гормонами. Сейчас речь не о самих гормонах, а о реакции организма на гормональные контрацептивы. Большинство переносит их спокойно. Но у части женщин она может менять субъективные ощущения: все вроде нормально, но «искра» пропала. Это действует не всегда, но такой сценарий бывает.

«Если в процессе интима часто возникает боль, заметна сухость или любые неприятные ощущения — организм не будет игнорировать это ради желания. Либидо пропадает просто из-за боязни плохих ощущений», — предупреждает врач.

Когда дело в голове (и немного в жизни)

Психологических причин, по которым снижается или вовсе отсутствует уровень желания близости, намного больше, чем физических. Рассмотрим основные:

Накопилась усталость. Организм перешел тот самый режим, когда хочется лечь и чтобы никто не трогал. В таком состоянии либидо — первая жертва. Пока тело не отдохнет и не восстановится, проблема не исчезнет.

Постоянный стресс. Когда напряжение становится фоновым состоянием, тело не переключается в состояние расслабления, а именно оно необходимо для возникновения желания. Проще говоря, если вы все время «в тонусе», то места для спонтанности и удовольствия просто не остается.

Отношения, в которых накопилось напряжение. Либидо редко существует отдельно от эмоций. Если в отношениях есть обиды, недосказанность, раздражение или ощущение, что вас не слышат, это неизбежно отражается на близости.

Привычность, в которой нет новизны. Если вся интимная сторона отношений превращается в повторяющийся сценарий без изменений, мозг перестает воспринимать это как что-то стимулирующее. Здесь дело не в «скучном партнере», а в том, что психике нужна вариативность. Без нее снижается интерес, а вместе с ним и желание.

Некомфортное ощущение себя. Если есть постоянное недовольство внешностью, телом, состоянием — это влияет на уровень уверенности и расслабленности. Возникает внутренний контроль: как я выгляжу, как я себя веду, что подумают. В таком состоянии сложно переключиться на удовольствие, потому что внимание направлено не на процесс, а на самонаблюдение. И чем сильнее это напряжение, тем слабее проявляется желание.

«Независимо от того, по какой причине нет желания, его отсутствие превращается в проблему в отношениях. Потому что партнер не всегда понимает, что происходит. Зачастую это воспринимается как „я больше не интересен“. Или еще хуже — „у нее есть другой“. Чтобы не усугублять проблему, просто поговорите. Объясните свое состояние, а любящий человек всегда вас поддержит», — уверяет Антипова.

Можно ли вернуть либидо?

У мужчин желание чаще завязано на физическом состоянии: энергия, гормоны, общее самочувствие. У женщин сильнее влияет контекст: эмоции, атмосфера, внутреннее ощущение. Но для восстановления сексуальной активности и тем, и другим нужно:

Восстановить ресурс. Регулярный сон, нормальный режим дня и хотя бы минимальные паузы от постоянного труда в течение недели дают гораздо большой эффект.

Проверить физическое состояние. Если есть подозрение на дефициты (железо, витамин D, B12), проблемы со щитовидной железой или выраженная усталость — имеет смысл сдать анализы.

Наладить отношения. Если есть обиды на партнера или накопившееся раздражение, желание редко возвращается само. В этом случае помогает нормальный разговор и восстановление контакта.

Вернуть себе ощущение тела. Спорт, движение, любые активности, которые дают контакт с телом и чувство «я в ресурсе», постепенно влияют и на уровень желания.

И помните, что либидо не возвращается само по себе, если игнорировать причины его исчезновения. Самый рабочий способ вернуть активность — восстановить общее состояние. В большинстве случаев именно это и дает результат.

Эксперты напоминают: временное снижение либидо — это нормально, но если проблема затягивается, важно искать не одну причину, а смотреть на общее состояние организма и психики. Полноценный сон, снижение стресса, забота о здоровье и откровенный разговор с партнером часто помогают вернуть желание и эмоциональную близость, пишет bb.lv.