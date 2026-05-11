Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) Латвии следит за вспышкой андского хантавируса на круизном судне. Там уверяют, что риск для жителей Европы, связанный с этой вспышкой, является очень низким.

Это подтверждают и эксперты Европейский центр профилактики и контроля заболеваний. В настоящее время заболевшие и установленные контактные лица находятся на карантине и под наблюдением врачей, чтобы предотвратить дальнейшее распространение заболевания.

Одновременно ЦПКЗ хочет обратить внимание путешественников на общие меры профилактики хантавирусов.

В Латвии случаи заражения хантавирусной инфекцией регистрируются относительно редко — в последние годы фиксировалось от трёх до шести случаев в год. В целом же в странах Европейский союз и Европейской экономической зоны ежегодно регистрируется примерно от 1500 до 5000 случаев хантавирусной инфекции.

В Европе и Азии распространена форма инфекции, вызывающая нарушения работы почек и симптомы, похожие на грипп (геморрагическая лихорадка с почечным синдромом). В Южной и Северной Америке, где циркулируют другие разновидности хантавирусов, возможна более тяжёлая форма заболевания, поражающая лёгкие и сердце — кардиопульмональный синдром.

Хотя риск для путешественников в целом низкий, специалисты ЦПКЗ призывают жителей Латвии быть информированными о возможных путях заражения и мерах профилактики, особенно во время походов, экотуризма и поездок в сельские регионы.

Симптомы хантавирусной инфекции обычно появляются через 1–6 недель после заражения. Болезнь, как правило, начинается с симптомов, похожих на грипп:

– высокая температура (≥38°C); – мышечные боли; – озноб; острые кишечные симптомы (тошнота, рвота, диарея, боли в животе); – острые респираторные симптомы (кашель, одышка, боли в груди, затруднённое дыхание).