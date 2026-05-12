Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Украина предложила Европе добиться «аэропортового перемирия» с Россией 1 763

В мире
Дата публикации: 12.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Украина предложила Европе добиться «аэропортового перемирия» с Россией

Глава МИД Украины Андрей Сыбига предложил европейским странам помочь в заключении соглашения с Россией о взаимном прекращении ударов по аэропортам.

Министр иностранных дел Андрей Сыбига, в комментарии изданию Politico в кулуарах встречи министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе, заявил, что Украина просит Европу помочь заключить с Россией соглашение о взаимном прекращении ударов по аэропортам.

По замыслу украинской стороны, такой шаг предоставит европейским лидерам конкретную роль в дипломатическом процессе на фоне замедления переговоров при посредничестве США.

Сыбига считает, что российский правитель Владимир Путин может иметь стимул присоединиться к такому соглашению, поскольку крупные российские авиаузлы, в частности международный аэропорт "Шереметьево" в Москве и "Пулково" в Санкт-Петербурге, становятся все более уязвимыми к ударам украинским дальнобойным оружием.

Прямая речь Сыбиги: "Нам, вероятно, нужна новая роль Европы в наших мирных усилиях. Возможно, мы могли бы попытаться урегулировать этот вопрос или достичь так называемого аэропортового перемирия. Возможно, если бы наши европейские союзники создали платформу или, скажем, специальную группу, мы могли бы обсудить это".

Однако Киев не просит Европу заменить собой Вашингтон. Напротив, по словам Сыбиги, любые европейские усилия должны усиливать дипломатический процесс под лидерством США и избегать создания конкурирующих направлений.

"Это должно быть дополнительное направление – не вместо чего-то, не как альтернатива", – подчеркнул Сыбига, добавив, что Европа должна говорить "в один голос".

Издание отмечает, что украинский министр озвучил это предложение европейским коллегам за закрытыми дверями. По словам анонимного европейского чиновника, в ЕС отреагировали осторожно, поскольку сначала нужно определить ожидания от прямых контактов с Москвой, чтобы "не действовать вслепую".

В Евросоюзе пока осторожно отнеслись к инициативе Киева, отмечая необходимость понять реальные намерения Москвы.

Читайте нас также:
Автор - Светлана Тихомирова
Светлана Тихомирова
Все статьи
1
1
0
3
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Меркель может стать посредником в переговорах с Россией - СМИ
Изображение к статье: Пекин изменил написание фамилии Рубио, чтобы обойти собственные санкции
Изображение к статье: Трамп обвинил СМИ в госизмене из-за публикаций об Иране
Изображение к статье: Умер легендарный телеведущий Владимир Молчанов

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Группа The Beatles
Культура &
Изображение к статье: Больница, скорая помощь
Наша Латвия
Изображение к статье: Депутат Сейма Марис Кучинскис.
Политика
Изображение к статье: правительство Латвии
Политика
Изображение к статье: Владимир Пресняков и Наталья Подольская.
Люблю!
Изображение к статье: Силиня и Шуваев
Политика
Изображение к статье: Группа The Beatles
Культура &
Изображение к статье: Больница, скорая помощь
Наша Латвия
Изображение к статье: Депутат Сейма Марис Кучинскис.
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео