Глава МИД Украины Андрей Сыбига предложил европейским странам помочь в заключении соглашения с Россией о взаимном прекращении ударов по аэропортам.

Министр иностранных дел Андрей Сыбига, в комментарии изданию Politico в кулуарах встречи министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе, заявил, что Украина просит Европу помочь заключить с Россией соглашение о взаимном прекращении ударов по аэропортам.

По замыслу украинской стороны, такой шаг предоставит европейским лидерам конкретную роль в дипломатическом процессе на фоне замедления переговоров при посредничестве США.

Сыбига считает, что российский правитель Владимир Путин может иметь стимул присоединиться к такому соглашению, поскольку крупные российские авиаузлы, в частности международный аэропорт "Шереметьево" в Москве и "Пулково" в Санкт-Петербурге, становятся все более уязвимыми к ударам украинским дальнобойным оружием.

Прямая речь Сыбиги: "Нам, вероятно, нужна новая роль Европы в наших мирных усилиях. Возможно, мы могли бы попытаться урегулировать этот вопрос или достичь так называемого аэропортового перемирия. Возможно, если бы наши европейские союзники создали платформу или, скажем, специальную группу, мы могли бы обсудить это".

Однако Киев не просит Европу заменить собой Вашингтон. Напротив, по словам Сыбиги, любые европейские усилия должны усиливать дипломатический процесс под лидерством США и избегать создания конкурирующих направлений.

"Это должно быть дополнительное направление – не вместо чего-то, не как альтернатива", – подчеркнул Сыбига, добавив, что Европа должна говорить "в один голос".

Издание отмечает, что украинский министр озвучил это предложение европейским коллегам за закрытыми дверями. По словам анонимного европейского чиновника, в ЕС отреагировали осторожно, поскольку сначала нужно определить ожидания от прямых контактов с Москвой, чтобы "не действовать вслепую".

В Евросоюзе пока осторожно отнеслись к инициативе Киева, отмечая необходимость понять реальные намерения Москвы.