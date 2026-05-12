Министры иностранных дел стран ЕС утвердили новый кредит для Украины на 90 миллиардов евро и приняли 20-й пакет санкций против России. Глава МИД Латвии Байба Браже заявила, что поддержка Киева остается прямой инвестицией в безопасность Европы.

На заседании Совета министров иностранных дел ЕС в Брюсселе страны Евросоюза согласовали сразу несколько решений, связанных с поддержкой Украины и усилением давления на Россию.

Одним из главных стало утверждение кредита на 90 миллиардов евро для Украины. По словам министра иностранных дел Латвии Байбы Браже, эти средства помогут укрепить украинскую экономику и продолжить реформы в стране.

«Это инвестиция в безопасность Европы», — подчеркнула глава латвийского МИД.

Одновременно Евросоюз утвердил 20-й пакет санкций против России. Под ограничения попали 16 физических и семь юридических лиц, которых ЕС связывает с незаконной депортацией украинских детей, их принудительным усыновлением и так называемым «перевоспитанием» в России.

Кроме того, был расширен мандат консультативной миссии ЕС на Украине — EUAM Ukraine, а также одобрено создание Международной комиссии по претензиям Украины.

Браже отметила, что с начала полномасштабной войны Латвия направила на поддержку Украины более одного миллиарда евро — это около 0,6% ВВП страны. Большая часть суммы пришлась на военную помощь.

Что важно понимать: страны Балтии остаются среди наиболее активных сторонников Украины в ЕС как в политическом, так и в финансовом плане. Латвия регулярно входит в число стран, выделяющих Киеву одну из самых больших долей помощи относительно размеров своей экономики.

По словам Браже, в 2026 году Латвия также планирует направить на военную поддержку Украины 0,25% ВВП. Она напомнила, что в конце мая в Латвии пройдет второй международный саммит по дронам.

Говоря о санкциях, министр заявила, что ограничения оказывают заметное влияние на российскую экономику. По приведенным ею данным, с 2022 по 2025 год Россия потратила дополнительно около 130 миллиардов долларов на смягчение последствий санкций.

Браже призвала ЕС продолжать давление, включая борьбу с российским «теневым флотом», и как можно быстрее работать над 21-м пакетом санкций.

«Россия понимает только язык силы и цены», — подчеркнула министр.

На заседании обсуждалась и ситуация на Ближнем Востоке. Браже заявила, что возможная блокировка Ормузского пролива со стороны Ирана была бы незаконной и неприемлемой. Латвия поддерживает международные усилия по обеспечению свободы судоходства в регионе.

Кроме того, министры ЕС договорились частично смягчить ограничения в отношении Сирии. В частности, сняты ограничения на импорт сирийской нефти, нефтепродуктов, золота и драгоценных металлов.

Во время визита в Брюссель Браже также встретилась с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Они обсудили укрепление присутствия НАТО в Латвии, усиление противовоздушной обороны и подготовку к предстоящему саммиту альянса.