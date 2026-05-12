Батуты и велосипеды: в Детской больнице значительно выросло число пациентов

ЧП и криминал
Дата публикации: 12.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Ребенок прыгает на батуте
ФОТО: LETA

С наступлением теплой погоды в Центре неотложной медицинской помощи Детской больницы значительно увеличилось число пациентов.

Большая часть детей поступает с травмами, полученными при езде без защитных средств на велосипедах и самокатах, а также во время прыжков на батутах. Медики предупреждают, что достаточно одного неудачного падения, чтобы последствия остались на всю жизнь, сообщают Новости ТВ3.

После праздничных выходных во вторник в Центр неотложной медицинской помощи Детской больницы за помощью обратились 286 детей — это самое большое число пациентов за сутки за последние годы.

Главный врач Центра неотложной помощи Детской клинической университетской больницы Даце Баркевича говорит: «Да, за последнюю неделю мы действительно наблюдаем очень большой приток пациентов, регулярно работаем при высокой нагрузке».

Чаще всего дети попадают в больницу с ушибами или переломами рук, ног, спины и носа, а также с травмами головы. Медики особо подчеркивают, что в больницу поступают и совсем маленькие дети, в том числе до трех лет.

Помощник врача Детской больницы Лаура Криване Кампаре отмечает:

«Мы всегда предупреждаем, что ребенок может оказаться в реанимации, потому что голова у нас одна, и травмы головы очень серьезны. Мы никогда не можем сказать, чем именно закончится травма головы у вашего ребенка. Возможно, сначала ничего нет, но через час, два, три или даже сутки симптомы могут развиться».

В теплое время года еще одной частой причиной травм становятся батуты. Чаще всего страдают руки, ноги и голова, однако в отдельных случаях последствия могут быть очень тяжелыми. Об этом напоминает и недавняя трагедия в Литве, где после несчастного случая на батуте погибла трехлетняя девочка.

Лаура Криване Кампаре говорит:

«Да, травмы на батуте очень серьезны, особенно если батут оборудован неправильно. Часто удобнее и дешевле купить батут без защитных накладок на пружины и без внутренней сетки перед этими пружинами. Это очень важно, и батут предназначен только для одного человека одновременно».

Медики подчеркивают, что достаточно одного неудачного падения, чтобы последствия остались у ребенка на всю жизнь, поэтому вновь призывают родителей обеспечивать детей защитными средствами, соответствующими виду активности.

#медицина #безопасность #велосипеды #травмы #профилактика #дети
