Спустя четыре месяца после трагического взрыва газа в доме на улице Баускас в Риге жильцы наконец смогли попасть в свои квартиры, чтобы забрать вещи, сообщает Латвийское телевидение.

Много людей и тишина — так выглядело в понедельник, 11 мая, у пострадавшего дома. В квартиры пускали по одному. Вместе с полицейским фиксировались все повреждения. После этого с помощниками разрешали идти за вещами. На всех этажах для безопасности были установлены крепления. На сборы давали два часа.

«Какие могут быть эмоции? Когда все разрушено... Вынес только компьютер. Обувь. Свои вещи», — сказал жилец Андрис.

Взрыв произошел 2 января. Его причиной стал арендатор, самовольно попытавшийся подключиться к газовой трубе. Погибли он сам и сотрудник компании Gaso. Десятки людей лишились жилья.

Следующий шаг — консервация пустующих квартир. Эксперты уже подтвердили, что дом подлежит восстановлению, однако это потребует значительных средств. Жильцы готовы искать финансирование из фондов; продолжается и сбор пожертвований.