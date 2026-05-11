Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Через четыре месяца после взрыва в Риге людей на 2 часа пустили в их квартиры 1 505

ЧП и криминал
Дата публикации: 11.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Место взрыва.

Место взрыва.

Спустя четыре месяца после трагического взрыва газа в доме на улице Баускас в Риге жильцы наконец смогли попасть в свои квартиры, чтобы забрать вещи, сообщает Латвийское телевидение.

Много людей и тишина — так выглядело в понедельник, 11 мая, у пострадавшего дома. В квартиры пускали по одному. Вместе с полицейским фиксировались все повреждения. После этого с помощниками разрешали идти за вещами. На всех этажах для безопасности были установлены крепления. На сборы давали два часа.

«Какие могут быть эмоции? Когда все разрушено... Вынес только компьютер. Обувь. Свои вещи», — сказал жилец Андрис.

Взрыв произошел 2 января. Его причиной стал арендатор, самовольно попытавшийся подключиться к газовой трубе. Погибли он сам и сотрудник компании Gaso. Десятки людей лишились жилья.

Следующий шаг — консервация пустующих квартир. Эксперты уже подтвердили, что дом подлежит восстановлению, однако это потребует значительных средств. Жильцы готовы искать финансирование из фондов; продолжается и сбор пожертвований.

Читайте нас также:
#Латвия #взрыв #трагедия #безопасность #финансирование #пожертвования #реконструкция
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
1
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: А вот как это происшествие видит искусственный интеллект.
Изображение к статье: Полицейская погоня
Изображение к статье: Мигранты на границе Латвии
Изображение к статье: Водолаз-спасатель ГПСС Латвии в воде.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Как улучшить вкус вареного картофеля
Еда и рецепты
Изображение к статье: 5 альтернатив сахару в кофе: кулинарные советы
Еда и рецепты
Изображение к статье: Мобильный телефон, карта Латгале и нефтебаза на фоне
Наша Латвия
Изображение к статье: Картофельные драники без яиц и муки: быстрый и вкусный рецепт
Еда и рецепты
Изображение к статье: Содержание неинтересного медиаресурса выкачивает из бюджета сотни миллионов евро. Эксклюзив!
Бизнес
1
Изображение к статье: Жизнь уже не будет прежней: эти знаки зодиака стоят на пороге судьбоносных перемен
Люблю!
1
Изображение к статье: Как улучшить вкус вареного картофеля
Еда и рецепты
Изображение к статье: 5 альтернатив сахару в кофе: кулинарные советы
Еда и рецепты
Изображение к статье: Мобильный телефон, карта Латгале и нефтебаза на фоне
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео