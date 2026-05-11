Соотечественник Макрона пойман в Даугавпилсе с поличным 0 611

ЧП и криминал
Дата публикации: 11.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Наручники

В Латгалии после погони задержан перевозчик нелегальных мигрантов.

В понедельник в результате сотрудничества Государственной полиции и Государственной пограничной охраны (ГПО) был задержан очередной перевозчик и предотвращено незаконное пересечение границы шестью нелегальными мигрантами, сообщили в ГПО.

Полицейские пытались остановить для проверки в Лауцесской волости Аугшдаугавского края автомобиль марки "Jeep", но его водитель проигнорировал требования и на большой скорости направился в сторону Даугавпилса.

Полицейские начали преследование транспортного средства, в результате чего автомобиль был остановлен в Даугавпилсе, однако водитель и пассажиры бросились бежать в разные стороны.

Полицейские произвели предупредительный выстрел в воздух, после чего удалось задержать одного человека.

Для поддержки были вызваны несколько экипажей Госполиции и муниципальной полиции Даугавпилса, а также оперативные сотрудники управления криминального расследования ГПО и кинолог со служебной собакой.

В результате оперативных мероприятий полицейские задержали перевозчика - гражданина Франции, а также трех пассажиров. В свою очередь сотрудники ГПО вместе с кинологом в одном из заброшенных домов задержали еще двух пассажиров автомобиля.

В ходе выяснения обстоятельств было установлено, что у пассажиров не было действительных проездных документов, действительных виз и видов на жительство.

В отношении перевозчика начат уголовный процесс, а шесть человек были доставлены обратно на границу с Беларусью.

