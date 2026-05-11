В мае на территории Латвии пройдут военные учения сил специальных операций НАТО «Trojan Footprint 26» («Троянский след»), которые станут одними из крупнейших учений сил специальных операций в Европе, сообщили в Национальные вооружённые силы Латвии.

Цель учений — совершенствование возможностей сил специальных операций по противодействию современным угрозам, в том числе за счёт улучшения интеграции с воздушными, морскими и сухопутными силами, а также отработки совместимости с союзниками и партнёрами НАТО в Европе.

В военных учениях вместе с Национальные вооружённые силы Латвии примут участие подразделения вооружённых сил ещё 12 союзных и партнёрских стран НАТО.

Общее количество участников учений во всех странах проведения составит около 3000 человек, что делает их одними из крупнейших учений сил специальных операций в Европе. Сколько из них будут отрабатывать спецоперации в Латвии не сообщается.

Сценарий учений объединяет ряд международных тренировок по интеграции воздушных, сухопутных, морских, кибернетических и космических операций.