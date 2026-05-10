Пойдет охота на медведей? Тревожные вести от соседей 0 739

Дата публикации: 10.05.2026
Изображение к статье: Балтийский медведь

Эстонское общество охотников (EJS) считает, что численность бурых медведей в стране выросла до уровня, который может представлять угрозу для безопасности людей и их имущества, и в связи с этим требует возобновить научно обоснованный отстрел медведей.

Организация призывает восстановить научно обоснованное регулирование численности медведей и разрешить оперативное изъятие проблемных особей. EJS также считает необходимым рассмотреть на европейском уровне изменение охранного статуса медведя по аналогии с изменениями, принятыми в отношении волка.

По оценке охотников, в последние годы участились инциденты с участием медведей, животных все чаще видят вблизи населенных пунктов и непосредственно в них. В организации отмечают, что люди уже регулярно обращаются к охотникам за помощью.

По мнению EJS, медведь — гордость эстонских лесов, и его естественная среда обитания — лес, однако проблемными считаются ситуации, когда животное заходит в населенные пункты и вступает в близкий контакт с людьми.

«Когда крупный хищник теряет естественную осторожность перед человеком, конфликты неизбежны. Такую ситуацию нельзя считать нормальной. Боязнь человека можно обеспечить только за счет научно обоснованной охоты и регулирования популяции. Если численность низкая, вид необходимо защищать, но когда она вырастает до опасно высокого уровня, ее также необходимо регулировать. Важен баланс», — сказал президент EJS Маргус Пууст.

