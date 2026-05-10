И убийство тоже. За что сажают в тюрьму иностранцев в Латвии? 0 362

ЧП и криминал
Дата публикации: 10.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Наручники

В прошлом году в Латвии было осуждено на 74% больше иностранцев, чем годом ранее.

За совершенные в Латвии преступления в прошлом году были осуждены 306 иностранцев, что на 73,9% больше, чем годом ранее, свидетельствует информация, обобщенная Судебной администрацией.

В том числе 149 иностранцев были приговорены к лишению свободы, а 51 - к кратковременному лишению свободы.

Два иностранца в 2025 году приговорены к лишению свободы за умышленное убийство, а четверо - за умышленное нанесение тяжких телесных повреждений. Один иностранец был приговорен к лишению свободы за изнасилование.

24 иностранца были осуждены за кражи, мошенничество или присвоение в небольшом размере, а 22 - за кражи, за которые Уголовный закон предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.

Трое были осуждены за грабежи, в том числе двое приговорены к лишению свободы на срок до 15 лет.

В свою очередь, за незаконное изготовление, хранение и реализацию наркотических веществ в прошлом году в Латвии осуждены четверо иностранцев, двое из которых приговорены к тюремному заключению.

Семь иностранцев были осуждены за совершение дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, двое из этих иностранцев за это попали в заключение.

#тюрьма #Латвия #преступность #судебная система #преступления #наркотики
