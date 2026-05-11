Мошенники публикуют объявления о «высокооплачиваемой работе» в известных латвийских компаниях и выманивают у иностранцев деньги под предлогом оформления документов. В схемах используют названия популярных брендов, Telegram и WhatsApp, а фотографии «рекрутеров» создаются с помощью ИИ.

В Латвии набирает обороты схема мошенничества, в которой злоумышленники используют названия известных местных компаний, чтобы выманивать деньги у иностранцев. Об этом сообщает передача Nekā personīga (ТВ3).

В интернете появляются объявления с обещаниями легкой работы и высокой зарплаты — например, упаковка шоколада на фабрике Laima за 2000 евро в месяц или работа на производстве Aldaris с зарплатой до 2400 евро, жильем и транспортом.

Однако сами компании утверждают, что не имеют к этим вакансиям никакого отношения.

«В Laima мы не ищем сотрудников, и такого рода объявление совершенно не соответствует действительности», — заявила руководитель по коммуникации ООО Orkla Latvija Лаура Багата. По ее словам, предприятие сотрудничает только с проверенными латвийскими порталами вакансий.

О существовании подобных объявлений ранее не знали и в Pure Chocolate.

«Нет, впервые», — сказал председатель правления компании Нормундс Сала, отвечая на вопрос, сталкивались ли они раньше с использованием имени фирмы в подобных схемах.

Некоторые объявления выглядят особенно абсурдно. Например, соискателям предлагают работу на автомобильном заводе Hyundai в Айзкраукле, хотя такого предприятия там не существует. В других случаях обещают вакансии на складах Adidas в Риге.

Подать заявку предлагают через Telegram или WhatsApp. Телефонные номера в объявлениях повторяются, а профили «агентов» используют сгенерированные искусственным интеллектом фотографии.

Передача Nekā personīga сама откликнулась на несколько вакансий. Почти все номера были с британским кодом, однако общение велось на русском языке.

«Да, действительно, у нас есть работа на заводе Hyundai на территории Латвии. Сначала оформляем рабочую визу, потом оформляем вид на жительство», — говорится в одном из голосовых сообщений.

После этого мошенники начинают расспрашивать о гражданстве, возрасте, опыте работы и документах. В интернете уже можно найти жалобы людей, которые перевели деньги за оформление бумаг, но так и не получили ни работу, ни документы.

Исследователь киберпреступлений Элвис Страздиньш называет схему классическим примером мошенничества с фиктивным трудоустройством.

По его словам, злоумышленники намеренно отвечают медленно, чтобы постепенно выстроить доверие с жертвой. Использование известных брендов — еще один способ сделать объявления более убедительными.

«Давайте будем реалистами — Andreessen Horowitz в Латвии? И связываться нужно через Telegram? Это уже первый тревожный сигнал, что ничего настоящего там нет», — отметил Страздиньш.

Эксперт также обращает внимание, что новые объявления появляются практически непрерывно — вероятно, их автоматически публикуют боты. Отдельные номера для Telegram и WhatsApp могут указывать на использование так называемых SIM-ферм, позволяющих одновременно управлять большим количеством SIM-карт.

По словам Страздиньша, отсутствие обычной электронной почты тоже должно настораживать.

«Старый добрый e-mail — самый надежный способ. Поэтому мошенники вообще не выбирают электронную почту как форму связи», — пояснил он.

История с фальшивыми вакансиями всплыла на фоне обсуждений в парламентской комиссии по вопросам иммиграции. Депутаты несколько месяцев анализировали, как в Латвии трудоустраивают граждан третьих стран и насколько эффективно государство контролирует этот процесс.

Сейчас иностранного работника можно нанять только после публикации вакансии через Государственное агентство занятости и получения разрешения. Если местных кандидатов найти не удается, работодатель может приглашать сотрудника из-за границы.

В прошлом году было отклонено 376 таких запросов.

После этого работодателю необходимо получить одобрение приглашения в Управлении по делам гражданства и миграции. В 2025 году управление выдало почти 23 тысячи разрешений, хотя часть работников затем направляется в другие страны ЕС.

При этом государственные учреждения признают, что не всегда могут отследить фактическое перемещение иностранных работников. С 2023 года число граждан третьих стран, направленных в Латвию, выросло почти в пять раз.

Еще одна проблема — не все работодатели регистрируют таких работников. В прошлом году за это оштрафовали 15 фирм.

В Министерстве благосостояния признают, что схемы с направлением иностранцев через Латвию становятся отдельной бизнес-моделью и могут использоваться для обхода миграционных правил других стран ЕС.

Использование известных латвийских брендов делает мошеннические вакансии убедительнее — и именно поэтому проверять такие предложения становится особенно важно.