Нашлась страна, дружественная США, которая отказывается от денег США. Догадались о ком речь?

Дата публикации: 11.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Доллары

Нетаньяху хочет "свести к нулю" финансовую поддержку со стороны США.

Об этом он сказал в интервью CBS News, отвечая на вопрос Майора Гарретта о том, не считает ли он, что Израилю пора пересмотреть и, возможно, перезагрузить свои финансовые отношения с Соединенными Штатами.

"Безусловно. И я говорил это президенту Трампу. Я говорил это нашему собственному народу. Я хочу свести к нулю американскую финансовую поддержку, финансовую составляющую нашего военного сотрудничества. Мы получаем 3,8 млрд долларов в год, и я думаю, что пора нам отказаться от оставшейся военной поддержки".

Нетаньяху предлагает начать сокращение финансовой поддержки со стороны США "сейчас" и полностью отказаться от нее в течение следующих десяти лет.

Как отмечает CBS, это заявление было сделано на фоне снижения поддержки Израиля в США: по данным опроса Pew, 60% опрошенных американцев заявили о негативном отношении к Израилю, что почти на 20 пунктов больше, чем четыре года назад. Одна из главных причин снижения поддержки – это война в секторе Газа, пишет CBS.

По данным Bloomberg, США предоставляют Израилю военную помощь в размере 3,8 млрд долларов в год в рамках 10-летнего соглашения, которое действует до 2028 года.

В отчете Исследовательской службы Конгресса говорится, что Израиль является крупнейшим получателем американской помощи с момента окончания Второй мировой войны. На сегодняшний день США предоставили Израилю 174 млрд долларов (без учета инфляции) для укрепления экономики и вооруженных сил.

"За последние два десятилетия, в том числе в период продолжающегося конфликта Израиля с ХАМАС, отношение американской общественности к Израилю, отраженное в опросах общественного мнения, несколько изменилось по сравнению с предыдущими периодами. Хотя законодатели по-прежнему голосуют за помощь США Израилю, некоторые политические и идеологические группы призывают пересмотреть давние отношения между США и Израилем в сфере оказания помощи", – говорится в отчете, который цитирует «Радио Свобода».

