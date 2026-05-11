Во Франции подтвердили первый случай заражения хантавирусом у пассажирки судна MV Hondius. По словам министра здравоохранения Стефани Рист, за ночь состояние женщины ухудшилось, и ее жизнь может оказаться под угрозой.

О заболевании утром в понедельник сообщила министр здравоохранения Франции Стефани Рист.

По ее словам, одна из пяти пассажиров, вернувшихся во Францию с судна, получила положительный результат теста на хантавирус.

Состояние женщины, как признала министр, «к сожалению, ухудшилось за ночь».

Французские власти не исключают угрозы для жизни пациентки.

Как ранее сообщил премьер-министр Себастьен Лекорню, первые симптомы у женщины появились еще в самолете во время эвакуационного рейса.

Теперь французские службы здравоохранения пытаются как можно быстрее отследить все возможные контакты заболевшей.

По данным министерства здравоохранения, уже выявлены 22 человека во Франции, которые могли контактировать с пациенткой.

Власти заявляют, что сейчас главная задача — предотвратить дальнейшее распространение инфекции.

Представитель правительства Мод Брежон заявила телеканалу BFMTV, что французские службы работают над тем, чтобы «разорвать цепочку заражения» и защитить контактных лиц.

В понедельник французское правительство планирует провести новое совещание по ситуации с хантавирусом под руководством премьер-министра.

История с MV Hondius в последние дни вызывает растущую тревогу сразу в нескольких странах.

Речь идет о вспышке редкого андского штамма хантавируса — единственного варианта этого вируса, который способен передаваться от человека к человеку.

При этом эксперты подчеркивают, что вирус распространяется значительно хуже, чем, например, COVID-19 или грипп.

Тем не менее высокий уровень смертности и длительный инкубационный период заставляют власти действовать максимально осторожно.

Сейчас под наблюдением остаются пассажиры судна, контактные лица и люди, летевшие одними рейсами с заболевшими.

На фоне ситуации несколько стран уже усилили меры эпидемиологического контроля.

Что касается Латвии, то связь с судном MV Hondius пока не выявлена, нет данных о том, чтобы кто-то из латвийцев там был или контактировал с кем-то из заболевших.

Однако в пятницу были опубликованы данные научного института продовольственной безопасности, здоровья животных и окружающей среды «Bior», который провел мониторинг грызунов. В частности, была выявлена циркуляция хантавирусов — у 7% грызунов обнаружен pan-hantavirus, в том числе идентифицирован потенциально опасный для человека хантавирус «Добрава-Белград».

В Латвии 34% исследованных грызунов инфицированы лептоспирозом. Возбудители болезни Лайма чаще выявлялись у крыс. В отдельных случаях у грызунов также были обнаружены антитела к токсоплазмозу и имеющий зоонозное значение карликовый цепень Hymenolepis nana, указали в институте.

В «Bior» пояснили, что в ходе мониторинга не были выявлены возбудители туляремии, гепатита Е, Q-лихорадки и трихинеллеза, что свидетельствует об отсутствии этих инфекций в исследованных популяциях грызунов в период мониторинга.

В институте отметили, что результаты мониторинга свидетельствуют о высокой распространенности зоонозных заболеваний как в городской среде, так и в сельской местности.