Каллас резко ответила Путину на предложение назначить Шрёдера переговорщиком ЕС 9 2961

Дата публикации: 11.05.2026
Кая Каллас.

ФОТО: Youtube

Глава европейской дипломатии Кая Каллас жестко раскритиковала предложение Владимира Путина назначить бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера представителем ЕС на переговорах с Россией. В Брюсселе считают, что Москва пытается использовать давние связи Шрёдера с Кремлем для влияния на европейскую позицию.

В Евросоюзе отвергли предложение Владимира Путина о том, чтобы бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер представлял ЕС на возможных переговорах с Россией.

С резкой реакцией выступила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

«Если мы дадим России право назначать переговорщика от нашего имени, это было бы не очень разумно», — заявила она перед встречей министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе.

Каллас прямо напомнила о многолетних связях Шрёдера с российскими государственными компаниями.

По ее словам, бывший канцлер Германии был «высокопоставленным лоббистом российских госкомпаний», поэтому Кремлю выгодно видеть именно его в роли посредника.

«Фактически он сидел бы по обе стороны стола», — добавила глава европейской дипломатии.

Тема возможных переговоров с Россией вновь стала активно обсуждаться после того, как Путин в субботу заявил, что «лично» предпочел бы видеть Шрёдера представителем Евросоюза.

В Германии эти слова встретили крайне холодно.

Источники в правительстве ФРГ заявили, что считают подобные предложения частью привычной российской тактики попыток расколоть Европу.

В Берлине также подчеркнули, что при нынешней позиции Москвы серьезные переговоры выглядят малореалистичными.

Каллас при этом дала понять, что внутри ЕС пока нет единого понимания даже по вопросу возможного диалога с Кремлем.

По ее словам, сначала европейским странам необходимо договориться между собой, о чем именно они готовы говорить с Россией.

Этот вопрос министры иностранных дел ЕС планируют отдельно обсудить в конце мая на встрече Gymnich на Кипре.

История с Шрёдером остается в Германии одной из самых болезненных политических тем последних лет.

После ухода с поста канцлера он занял должности в российских энергетических компаниях и сохранил тесные отношения с Владимиром Путиным даже после начала войны против Украины.

Хотя в этом году Шрёдер признал, что вторжение России нарушает международное право, он по-прежнему выступает против «демонизации России» и поддерживает идею возобновления импорта российских энергоресурсов.

На фоне продолжающейся войны любые разговоры о потенциальных посредниках между ЕС и Москвой в Европе сейчас воспринимаются особенно чувствительно.

