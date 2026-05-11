Кая Каллас.
Глава европейской дипломатии Кая Каллас жестко раскритиковала предложение Владимира Путина назначить бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера представителем ЕС на переговорах с Россией. В Брюсселе считают, что Москва пытается использовать давние связи Шрёдера с Кремлем для влияния на европейскую позицию.
В Евросоюзе отвергли предложение Владимира Путина о том, чтобы бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер представлял ЕС на возможных переговорах с Россией.
С резкой реакцией выступила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.
«Если мы дадим России право назначать переговорщика от нашего имени, это было бы не очень разумно», — заявила она перед встречей министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе.
Каллас прямо напомнила о многолетних связях Шрёдера с российскими государственными компаниями.
По ее словам, бывший канцлер Германии был «высокопоставленным лоббистом российских госкомпаний», поэтому Кремлю выгодно видеть именно его в роли посредника.
«Фактически он сидел бы по обе стороны стола», — добавила глава европейской дипломатии.
Тема возможных переговоров с Россией вновь стала активно обсуждаться после того, как Путин в субботу заявил, что «лично» предпочел бы видеть Шрёдера представителем Евросоюза.
В Германии эти слова встретили крайне холодно.
Источники в правительстве ФРГ заявили, что считают подобные предложения частью привычной российской тактики попыток расколоть Европу.
В Берлине также подчеркнули, что при нынешней позиции Москвы серьезные переговоры выглядят малореалистичными.
Каллас при этом дала понять, что внутри ЕС пока нет единого понимания даже по вопросу возможного диалога с Кремлем.
По ее словам, сначала европейским странам необходимо договориться между собой, о чем именно они готовы говорить с Россией.
Этот вопрос министры иностранных дел ЕС планируют отдельно обсудить в конце мая на встрече Gymnich на Кипре.
История с Шрёдером остается в Германии одной из самых болезненных политических тем последних лет.
После ухода с поста канцлера он занял должности в российских энергетических компаниях и сохранил тесные отношения с Владимиром Путиным даже после начала войны против Украины.
Хотя в этом году Шрёдер признал, что вторжение России нарушает международное право, он по-прежнему выступает против «демонизации России» и поддерживает идею возобновления импорта российских энергоресурсов.
На фоне продолжающейся войны любые разговоры о потенциальных посредниках между ЕС и Москвой в Европе сейчас воспринимаются особенно чувствительно.
A busy day ahead as Foreign Ministers gather in Brussels.— Kaja Kallas (@kajakallas) May 11, 2026
On today’s agenda:
🔹 The Western Balkans, strengthening our partners’ resilience.
🔹 Russia’s war against Ukraine, including new sanctions on those responsible for the deportation of Ukrainian children.
🔹 The Middle… pic.twitter.com/xBqhax2sGh
