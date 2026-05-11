Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

У кого больше? Стало известно, как отличаются пенсии в Латвии и Белоруссии 1 1965

В мире
Дата публикации: 11.05.2026
kasjauns.lv
Изображение к статье: пара пенсионеров

Латвию и Белоруссию часто сравнивают по уровню жизни. И часто не в пользу Латвии...

Сравнение пенсионных выплат в Латвии и Беларуси показывает заметную разницу в доходах, но не менее важным фактором остается стоимость жизни.

Как сообщают белорусские СМИ, согласно недавно опубликованным официальным данным, на конец 2025 года средний размер пенсии в стране составил 922,9 белорусского рубля. По сегодняшнему курсу это 276 евро.

Как сообщается, пенсии в стране растут от года к году. В 2022 году ее размер составлял 630,8 рубля, в 2023 году — 692,5 рубля, в 2024 году — 799,3 рубля.

По данным латвийского ЦСУ, средний размер пенсии по старости по итогам 2025 года составил в Латвии 616 евро. Таким образом, средняя латвийская пенсия в 2025 году была на 123% больше белорусской.

Пенсии в Латвии тоже растут каждый год. В 2020 году ее средний размер составлял 367 евро, в 2021 - 393 евро, в 2022 - 450 евро, в 2023 - 514 евро, в 2024 году - 550 евро.

Сравнительная платформа Numbeo показывает, что стоимость жизни в Риге на 47% выше, чем в Минске. То есть, основные товары и услуги в Риге на 47% дороже, чем в белорусской столице. При подсчетах учитывалась стоимость арендной платы, коммунальных услуг (включая отопление), транспорта, продуктов питания и т.д.

Таким образом немалую часть дополнительных доходов латвийского пенсионера съедает дороговизна, но все равно средств у него остается больше, чем у белорусского "коллеги".

Читайте нас также:
#Латвия #пенсии #уровень жизни
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
14
4
1
0
0
2

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Маск
Изображение к статье: У берегов Тенерифе идёт эвакуация пассажиров лайнера MV Hondius, где обнаружили хантавирус. Иконка видео
Изображение к статье: НЛО на поле боя
Изображение к статье: Елена Ульянова

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Смузи с бананом и финиками: идеальный завтрак
Еда и рецепты
Изображение к статье: Трещины на сухой земле под облаками
Наша Латвия
Изображение к статье: Как улучшить вкус вареного картофеля
Еда и рецепты
Изображение к статье: 5 альтернатив сахару в кофе: кулинарные советы
Еда и рецепты
Изображение к статье: Мобильный телефон, карта Латгале и нефтебаза на фоне
Наша Латвия
Изображение к статье: Картофельные драники без яиц и муки: быстрый и вкусный рецепт
Еда и рецепты
Изображение к статье: Смузи с бананом и финиками: идеальный завтрак
Еда и рецепты
Изображение к статье: Трещины на сухой земле под облаками
Наша Латвия
Изображение к статье: Как улучшить вкус вареного картофеля
Еда и рецепты

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео