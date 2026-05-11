Латвию и Белоруссию часто сравнивают по уровню жизни. И часто не в пользу Латвии...

Сравнение пенсионных выплат в Латвии и Беларуси показывает заметную разницу в доходах, но не менее важным фактором остается стоимость жизни.

Как сообщают белорусские СМИ, согласно недавно опубликованным официальным данным, на конец 2025 года средний размер пенсии в стране составил 922,9 белорусского рубля. По сегодняшнему курсу это 276 евро.

Как сообщается, пенсии в стране растут от года к году. В 2022 году ее размер составлял 630,8 рубля, в 2023 году — 692,5 рубля, в 2024 году — 799,3 рубля.

По данным латвийского ЦСУ, средний размер пенсии по старости по итогам 2025 года составил в Латвии 616 евро. Таким образом, средняя латвийская пенсия в 2025 году была на 123% больше белорусской.

Пенсии в Латвии тоже растут каждый год. В 2020 году ее средний размер составлял 367 евро, в 2021 - 393 евро, в 2022 - 450 евро, в 2023 - 514 евро, в 2024 году - 550 евро.

Сравнительная платформа Numbeo показывает, что стоимость жизни в Риге на 47% выше, чем в Минске. То есть, основные товары и услуги в Риге на 47% дороже, чем в белорусской столице. При подсчетах учитывалась стоимость арендной платы, коммунальных услуг (включая отопление), транспорта, продуктов питания и т.д.

Таким образом немалую часть дополнительных доходов латвийского пенсионера съедает дороговизна, но все равно средств у него остается больше, чем у белорусского "коллеги".