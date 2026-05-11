Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Расплата за убийство - ядерный удар. Закон принят! 2 3587

В мире
Дата публикации: 11.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Ядерный взрыв

Северная Корея внесла в Конституцию статью, обязывающую армию автоматически нанести ядерный удар в случае гибели лидера страны Ким Чен Ына.

Об этом сообщила The Telegraph со ссылкой на брифинг Национальной разведывательной службы Южной Кореи.

В пересмотренной Конституции Ким Чен Ын теперь указан как председатель Госсовета и прямо обозначен главой государства. Председатель Государственного совета командует ядерными силами КНДР. Статус Ким Чен Ына как единоличного командующего ядерными силами отдельно был подчеркнут в законе. The Telegraph отмечает, что если система управления ядерными силами окажется под угрозой из-за атаки противника, то «ядерный удар наносится автоматически и незамедлительно».

По оценкам Южной Кореи, КНДР располагает примерно 60 ядерными боеголовками и около 2000 кг высокообогащенного урана.

Поправки были приняты на первой сессии Верховного народного собрания 15-го созыва в Пхеньяне. Поводом для изменений могли стать совместные американо-израильские удары по Ирану, в результате которых погиб верховный лидер страны Али Хаменеи и часть его окружения, пишет The Telegraph.

Российский востоковед Андрей Ланьков заявил, что Пхеньян воспринял события в Иране как сигнал угрозы и решил официально закрепить механизм ответного удара на случай «обезглавливания» руководства, пишет The Moscow Times.

Читайте нас также:
#Иран #ядерное оружие #Ким Чен Ын #конституция #Корея #национальная безопасность #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
11
4
3
0
0
0

Оставить комментарий

(2)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Маск
Изображение к статье: У берегов Тенерифе идёт эвакуация пассажиров лайнера MV Hondius, где обнаружили хантавирус. Иконка видео
Изображение к статье: НЛО на поле боя
Изображение к статье: Елена Ульянова

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Смузи с бананом и финиками: идеальный завтрак
Еда и рецепты
Изображение к статье: Трещины на сухой земле под облаками
Наша Латвия
Изображение к статье: Как улучшить вкус вареного картофеля
Еда и рецепты
Изображение к статье: 5 альтернатив сахару в кофе: кулинарные советы
Еда и рецепты
Изображение к статье: Мобильный телефон, карта Латгале и нефтебаза на фоне
Наша Латвия
Изображение к статье: Картофельные драники без яиц и муки: быстрый и вкусный рецепт
Еда и рецепты
Изображение к статье: Смузи с бананом и финиками: идеальный завтрак
Еда и рецепты
Изображение к статье: Трещины на сухой земле под облаками
Наша Латвия
Изображение к статье: Как улучшить вкус вареного картофеля
Еда и рецепты

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео