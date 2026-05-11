Правительство Польши обратилось в Суд ЕС с жалобой на соглашение о свободной торговле между Евросоюзом и странами MERCOSUR. Варшава требует приостановить действие документа, считая, что он создаёт неравные условия для европейских фермеров и может усилить давление дешёвого импорта на аграрный рынок ЕС.

По ее данным, вместе с жалобой Варшава подала ходатайство о приостановке действия соглашения до принятие судом решения по иску польских властей. Отмечается, что Польша прежде всего недовольна отсутствием в тексте соглашения «зеркальных требований» для аграриев из стран MERCOSUR по качеству и технологиям производства продукции. Об этом сообщила радиостанция Polskie Radio.

7 января в Парагвае между Евросоюзом и странами MERCOSUR было подписано соглашение о свободной торговле. Оно вступило в силу 1 мая. Поддержали договоренность в первую очередь Германия и страны Северной Европы, которые заинтересованы в снижении таможенных пошлин на продукцию автомобильной, химической и фармацевтической промышленности, поставляемую из ЕС в Южную Америку.

В то же время против документа выступают Австрия, Венгрия, Ирландия, Польша и Франция, не желающие, чтобы дешевая аграрная продукция из Южной Америки свободно поступала на европейский рынок. 21 января депутаты Европарламента приняли резолюцию в поддержку обращения в Суд ЕС на предмет соответствия нормам Евросоюза соглашения о свободной торговле с MERCOSUR.

Польша добивается пересмотра условий соглашения с MERCOSUR, считая, что европейские фермеры должны работать в равных условиях с производителями из Южной Америки, пишет bb.lv. Судебное разбирательство может повлиять на дальнейшую реализацию торгового договора и условия доступа аграрной продукции на рынок ЕС.