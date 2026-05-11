Поток мигрантов на границе не снижается: за три дня предотвращены 248 попыток проникновения в Латвию

ЧП и криминал
Дата публикации: 11.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Мигранты на границе Латвии

Иллюстративное фото.

ФОТО: BB.LV/AI

Латвийские пограничники за последние выходные предотвратили 248 попыток незаконного пересечения границы со стороны Беларуси. На фоне продолжающегося давления власти сохраняют усиленный режим охраны приграничных районов.

Ситуация на латвийско-белорусской границе остается напряженной.

За последние три дня Государственная пограничная охрана предотвратила 248 попыток нелегального пересечения границы, сообщили в ведомстве.

С начала года число остановленных мигрантов уже достигло 2755 человек.

Поток нелегальных мигрантов на восточной границе Латвии сохраняется практически постоянно, несмотря на усиленные меры контроля и присутствие дополнительных сил безопасности.

Власти Латвии продолжают считать происходящее частью организованного миграционного давления со стороны Беларуси.

Именно поэтому правительство продлило режим усиленной охраны границы как минимум до 30 июня.

Он действует в ряде приграничных территорий — в Лудзе, Краславе, Аугшдаугавском крае, Даугавпилсе и части Резекненского края.

В этих районах у пограничников и других служб расширены полномочия для быстрого реагирования.

Хотя большинство попыток проникновения пресекается, в отдельных случаях людей все же пропускают в страну по гуманным причинам.

Таких случаев значительно меньше.

В прошлом году по гуманным соображениям в Латвию были допущены 31 человек, а в 2024 году — 26.

При этом масштабы миграционного давления остаются высокими уже несколько лет подряд.

В 2024 году латвийские пограничники предотвратили 5388 попыток незаконного пересечения границы.

В прошлом году число таких попыток выросло более чем вдвое — до 12 046.

Рост нагрузки на границу происходит на фоне продолжающегося миграционного кризиса на внешней границе Евросоюза.

Страны Балтии и Польша неоднократно обвиняли Минск в использовании миграции как инструмента давления на ЕС.

На фоне продолжающихся инцидентов восточная граница Латвии остается одной из самых чувствительных зон безопасности в регионе.

#Латвия #миграция #безопасность #Беларусь #Евросоюз
