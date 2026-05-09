Оливковое масло и его влияние на риск деменции 0 312

Еда и рецепты
Дата публикации: 09.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Оливковое масло и его влияние на риск деменции

Добавление столовой ложки оливкового масла в ежедневный рацион может снизить риск развития деменции.

 

Ученые из Гарварда обнаружили, что оливковое масло способствует поддержанию ментального здоровья. В ходе 28-летнего исследования они отслеживали состояние 92 тысяч человек, которые регулярно употребляли минимум семь граммов оливкового масла в день. Результаты показали, что риск преждевременной смерти из-за деменции снизился на 28%.

Анн-Жюли Тессье, один из авторов исследования, рекомендует использовать оливковое масло вместо маргарина или майонеза. Оно полезно не только для сердца, но и для мозга.

Исследователи также отметили, что их выводы касаются только оливкового масла, другие виды масел не продемонстрировали аналогичных результатов.

