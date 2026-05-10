Как быстро смягчить мясо для шашлыка

Дата публикации: 10.05.2026
Перед приготовлением шашлыка мясо обычно требует маринования.

 

Для этого мясо следует подержать в какой-либо жидкости, такой как минералка, соевый соус, кефир или томатный сок.

Дополнительно рекомендуется использовать специи и нарезанный лук.

После маринования мясо становится мягким и нежным, однако процесс может занять несколько часов.

Тем не менее, добавление одного сладкого компонента может значительно ускорить этот процесс.

С чем смешать мясо

Сначала замаринуйте мясо в соевом соусе с приправами.

После этого подождите немного, а затем добавьте в маринад мелко нарезанный киви. Этот фрукт поможет ускорить смягчение мяса.

Добавьте киви примерно за 15-20 минут до начала приготовления шашлыка.

Важно соблюдать пропорции: на килограмм мяса достаточно половинки киви.

Использование фруктового маринада придаст блюду нежность, и шашлык будет легко жеваться и таять во рту.

