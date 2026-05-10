Идея для яркого весенне-летнего утра — йогуртовый завтрак с клубникой. Если убрать десерт в морозильник на несколько часов, получится домашнее мороженое.
ИНГРЕДИЕНТЫ
200 г клубники
2 банана
1 апельсин
250 г натурального йогурта
250 г маскарпоне
120 г сахарной пудры
100 г песочного печенья
ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Шаг 1
Взбейте маскарпоне с половиной йогурта и сахарной пудрой с помощью миксера в течение 2 минут. Оставшийся йогурт с бананами измельчите в блендере до состояния пюре и вмешайте в взбитую смесь.
Шаг 2
С апельсина аккуратно снимите кожуру до мякоти и вырежьте сегменты, удалив пленки. Клубнику нарежьте крупно, оставив несколько ягод целыми для украшения.
Шаг 3
Печенье растолките в крупную крошку.
Шаг 4
Для подачи в креманку, бокал или стеклянную баночку выложите немного крема, затем часть печенья и ломтики апельсина, снова крем, печенье и нарезанные ягоды.
Шаг 5
Сверху добавьте еще немного крема, украсьте целой клубникой и поставьте на 30 минут в холодильник.
Приятного аппетита!
Оставить комментарий