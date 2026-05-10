Йогуртовый завтрак с клубникой

Еда и рецепты
Дата публикации: 10.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Йогуртовый завтрак с клубникой

Идея для яркого весенне-летнего утра — йогуртовый завтрак с клубникой. Если убрать десерт в морозильник на несколько часов, получится домашнее мороженое.

 

ИНГРЕДИЕНТЫ

200 г клубники
2 банана
1 апельсин
250 г натурального йогурта
250 г маскарпоне
120 г сахарной пудры
100 г песочного печенья

ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Шаг 1

Взбейте маскарпоне с половиной йогурта и сахарной пудрой с помощью миксера в течение 2 минут. Оставшийся йогурт с бананами измельчите в блендере до состояния пюре и вмешайте в взбитую смесь.

Шаг 2

С апельсина аккуратно снимите кожуру до мякоти и вырежьте сегменты, удалив пленки. Клубнику нарежьте крупно, оставив несколько ягод целыми для украшения.

Шаг 3

Печенье растолките в крупную крошку.

Шаг 4

Для подачи в креманку, бокал или стеклянную баночку выложите немного крема, затем часть печенья и ломтики апельсина, снова крем, печенье и нарезанные ягоды.

Шаг 5

Сверху добавьте еще немного крема, украсьте целой клубникой и поставьте на 30 минут в холодильник.

Приятного аппетита!

