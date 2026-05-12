Картофельные драники без яиц и муки: быстрый и вкусный рецепт

Еда и рецепты
Дата публикации: 12.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Картофельные драники без яиц и муки: быстрый и вкусный рецепт

Что приготовить, если в кухне остались только картофель и лук, а идти в магазин не хочется?

 

Отличным вариантом станут драники. Это сытное и ароматное блюдо, которое нравится как взрослым, так и детям.

Приготовить любимые многими оладьи можно из минимального количества ингредиентов.

Вам понадобятся только картофель, лук, немного соли и масло для жарки.

Важно правильно подобрать пропорции: на один килограмм картофеля следует взять 1-2 луковицы.

Корнеплод нужно натереть на мелкой терке, а затем переложить в сито на 5 минут, чтобы избавиться от лишней жидкости. С луком следует проделать аналогичные действия.

После этого все ингредиенты нужно смешать с перцем, солью и тщательно перемешать. Картофельная масса не должна быть жидкой.

Обжаривать драники следует на предварительно разогретой сковороде с маслом.

Подавайте такие оладьи к столу со сметаной и зеленью для лучшего вкуса.

