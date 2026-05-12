Первая декада мая в Латвии оказалась необычно сухой — особенно в Талсинском и Вентспилсском краях, где зафиксирована экстремальная засуха. Осадков по стране выпало меньше половины нормы, а в некоторых местах дождя практически не было вовсе.

В начале мая в Латвии продолжилась засуха, наиболее тяжёлая ситуация сложилась в Северной Курземе. По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, самые низкие показатели влажности зафиксированы в Талсинском и Вентспилсском краях.

В среднем по стране за первые десять дней мая выпало всего 6,6 миллиметра осадков — это лишь 48% климатической нормы. При этом распределение дождей оказалось крайне неравномерным. Например, в Пиедруе Краславского края выпало 42,7 миллиметра осадков, тогда как в Колке и Стенде значительных дождей за этот период не было вообще.

Экстремальная засуха сохранялась не только в Вентспилсском и Талсинском краях, но и в Тукумском крае. В Латгале ситуация была заметно лучше — там показатели влажности оставались в пределах нормы, а самые высокие значения зарегистрированы в Краславском и Лудзенском краях.

Важно и то, что речь идёт не только о краткосрочной нехватке дождей. Если смотреть данные за последние три месяца, почти вся территория Латвии уже соответствует критериям экстремальной засухи. Исключением остаётся Латгале, где зафиксирована лишь умеренная засуха.

Для жителей это может означать более сухую почву, повышенный риск природных пожаров и ухудшение условий для сельского хозяйства. Подобные погодные контрасты в последние годы в Латвии наблюдаются всё чаще.

Май при этом оказался не только сухим, но и тёплым. Средняя температура воздуха в первой декаде месяца составила +10,7 градуса — это на 0,8 градуса выше нормы. В стране были побиты 12 температурных рекордов тепла.

Самая низкая температура была зарегистрирована 6 мая в Мерсрагсе — минус 3,1 градуса, а самая высокая — 4 мая в Даугавпилсе, где воздух прогрелся до +28,2 градуса.

Средняя влажность воздуха по стране составила 64%, а самые сильные порывы ветра — до 19,5 метра в секунду — зафиксированы в Приекуле.

Синоптики продолжают следить за ситуацией, поскольку дальнейший дефицит осадков может усилить последствия засухи уже в ближайшие недели.