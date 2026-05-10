Магазинные пельмени — это одно из самых простых блюд, которые можно быстро приготовить.

Достаточно просто насыпать замороженные пельмени в кастрюлю с водой и поставить на плиту.

Занятые люди часто выбирают покупные пельмени, так как не хотят тратить время на более сложные рецепты.

Однако со временем вкус этих полуфабрикатов может надоесть даже самым непривередливым гурманам.

Но есть небольшой секрет, который поможет не только обновить вкус блюда, но и сделать его намного более аппетитным.

Какие ингредиенты использовать

Для улучшения вкуса пельменей понадобятся два простых ингредиента: луковица и лавровый лист.

Сначала в кастрюлю с водой добавьте лавровый лист. Затем положите две половинки репчатого лука. Не забудьте посолить воду.

Когда вода закипит, добавьте немного масла, чтобы пельмени не слиплись.

Полуфабрикат следует добавлять только после повторного бурления воды.

Важно: пельмени нужно добавлять в воду постепенно. Нельзя высыпать все замороженные пельмени сразу. Сначала бросьте один, затем второй и так далее.