Приготовьте быстрый и натуральный завтрак без химии!
ИНГРЕДИЕНТЫ
400 г творога жирностью 9%
4 ст. л. сметаны жирностью 20–25%
3 ст. л. сгущенного молока
сезонные ягоды и фрукты (клубника, черника, груши)
лимонный сок для подачи
сахарная пудра для подачи
ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Шаг 1
Смешайте творог со сметаной и тщательно взбейте погружным блендером, чтобы в твороге не осталось комочков.
Шаг 2
Продолжая взбивать, влейте сгущенное молоко. У вас должен получиться гладкий крем. Разложите крем по мисочкам или креманкам.
Шаг 3
Нарежьте фрукты и крупные ягоды красивыми дольками, сбрызните лимонным соком и немного присыпьте сахарной пудрой. Выложите на творожный крем и сразу же подавайте.
Приятного аппетита!
