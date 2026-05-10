Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Быстрый творожный крем на завтрак 0 268

Еда и рецепты
Дата публикации: 10.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Быстрый творожный крем на завтрак

Приготовьте быстрый и натуральный завтрак без химии!

 

ИНГРЕДИЕНТЫ

400 г творога жирностью 9%

4 ст. л. сметаны жирностью 20–25%

3 ст. л. сгущенного молока

сезонные ягоды и фрукты (клубника, черника, груши)

лимонный сок для подачи

сахарная пудра для подачи

ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Шаг 1

Смешайте творог со сметаной и тщательно взбейте погружным блендером, чтобы в твороге не осталось комочков.

Шаг 2

Продолжая взбивать, влейте сгущенное молоко. У вас должен получиться гладкий крем. Разложите крем по мисочкам или креманкам.

Шаг 3

Нарежьте фрукты и крупные ягоды красивыми дольками, сбрызните лимонным соком и немного присыпьте сахарной пудрой. Выложите на творожный крем и сразу же подавайте.

Приятного аппетита!

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
3
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Вредно ли пить воду натощак?
Изображение к статье: Какие продукты помогают «чистить» кровь от тромбов?
Изображение к статье: Как выбрать свежую рыбу: советы нутрициолога
Изображение к статье: Как приготовить вкусный шашлык: советы шеф-повара

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Цветущее дерево
Наша Латвия
Изображение к статье: Жозе Моуринью
Спорт
Изображение к статье: Байба Браже.
Наша Латвия
3
Изображение к статье: Полицейская погоня
ЧП и криминал
Изображение к статье: Луцавсала
Наша Латвия
Изображение к статье: Квантовый компьютер Hanyuan-2
Техно
Изображение к статье: Цветущее дерево
Наша Латвия
Изображение к статье: Жозе Моуринью
Спорт
Изображение к статье: Байба Браже.
Наша Латвия
3

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео