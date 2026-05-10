Приготовьте быстрый и натуральный завтрак без химии!

ИНГРЕДИЕНТЫ

400 г творога жирностью 9%

4 ст. л. сметаны жирностью 20–25%

3 ст. л. сгущенного молока

сезонные ягоды и фрукты (клубника, черника, груши)

лимонный сок для подачи

сахарная пудра для подачи

ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Шаг 1

Смешайте творог со сметаной и тщательно взбейте погружным блендером, чтобы в твороге не осталось комочков.

Шаг 2

Продолжая взбивать, влейте сгущенное молоко. У вас должен получиться гладкий крем. Разложите крем по мисочкам или креманкам.

Шаг 3

Нарежьте фрукты и крупные ягоды красивыми дольками, сбрызните лимонным соком и немного присыпьте сахарной пудрой. Выложите на творожный крем и сразу же подавайте.

Приятного аппетита!