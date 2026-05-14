Топ-5 продуктов, полезных для здоровья печени

Еда и рецепты
Дата публикации: 14.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Топ-5 продуктов, полезных для здоровья печени

Печень на 80% состоит из клеток гепатоцитов, которые обладают высоким метаболизмом и способностью к регенерации. Неправильное питание, стрессы, лекарства и алкоголь могут нарушить работу этого важного органа. Выбирая полезные продукты для ежедневного рациона, можно поддержать здоровье печени и пищеварительной системы.

 

Тыква. Этот продукт крайне полезен для печени как в печеном, так и в вареном виде. В мякоти тыквы содержатся витамин А (каротиноиды), фосфолипиды и ненасыщенные жирные кислоты Омега 3–6. Эти вещества обладают гепатопротекторным свойством, участвуя в построении клеточной мембраны гепатоцитов и обмене холестерина, а также препятствуют окислению липидов в клеточной мембране. Клетчатка из тыквы оказывает мягкое желчегонное и противовоспалительное действие, что положительно сказывается на пищеварении. Если вы любите тыквенный сок или семечки, они тоже очень полезны. Тыква и свекла не только полезны для здоровья печени, но и прекрасно смотрятся в одной тарелке.

Свекла. Этот корнеплод богат витаминами А, группы В (В1, В2, В6, фолиевой кислотой) и фосфором, которые служат строительным материалом для клеток печени. Клетчатка в свекле стимулирует желчевыводящие пути и помогает при застое желчи.

Ягоды: вишня, малина, клюква. Ягоды красного цвета содержат высокое количество каротина (витамина А), аскорбиновой кислоты и пищевых волокон (пектины, клетчатка). Эти вещества способствуют росту и регенерации гепатоцитов при повреждении печени, вызванном такими заболеваниями, как вирусные гепатиты, алкогольная болезнь печени и жировой гепатоз. Красные ягоды помогают регенерации клеток печени.

Зеленый чай. Этот напиток содержит танин, кофеин и большое количество витамина С, что способствует противовоспалительному и мощному антиоксидантному эффекту. Исследования показывают, что зеленый чай участвует в обмене различных видов жиров, снижая уровень общего и «плохого» холестерина, что помогает в профилактике жирового перерождения печени (гепатоза) и атеросклероза.

Куркума. Эта популярная специя из семейства имбирных содержит эфирные масла и куркумин, известный своими лечебными свойствами. Антиоксидантное и противовоспалительное действие куркумина защищает гепатоциты от токсинов, снижая степень окисления липидов и окислительный стресс.

