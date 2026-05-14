Антикоррупционное расследование по делу о поддержке лесопромышленников вышло на новый уровень: KNAB задержал министра земледелия Арманда Краузе и руководителя Государственной канцелярии Райвиса Кронбергса. Дело связано с возможными злоупотреблениями при решениях вокруг Latvijas valsts meži.

В Латвии разгорается один из самых громких политико-коррупционных скандалов последних лет. В четверг утром Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) задержало министра земледелия Арманда Краузе и бывшего госсекретаря Министерства земледелия, нынешнего директора Государственной канцелярии Райвиса Кронбергса.

Как подтвердили в прокуратуре, задержания проведены в рамках уголовного процесса по так называемому делу лесопромышленников.

По информации следствия, речь идет о возможных преступных действиях, связанных со злоупотреблением служебным положением и незаконным предоставлением поддержки предприятиям лесной отрасли.

В четверг правоохранительные органы провели серию процессуальных действий, включая обыски по местам жительства и работы фигурантов.

Из-за масштабности расследования к действиям прокуратуры были привлечены сотрудники KNAB.

Фактически расследование уже затрагивает не только Министерство земледелия, но и высшие уровни государственного управления.

На фоне происходящего премьер-министр Эвика Силиня, которая позже сама объявила об отставке, еще до этого отстранила Краузе от должности. Она заявила, что не может «терпеть даже тень подозрений» в отношении министров.

Согласно распоряжению премьер-министра, подписанному еще до объявления об отставке, обязанности министра земледелия временно будет исполнять министр экономики Виктор Валайнис.

Тем временем в самом Министерстве земледелия подтвердили, что KNAB проводит в ведомстве процессуальные действия. В министерстве заявили, что сотрудничают с правоохранительными органами, однако более подробных комментариев пока не предоставляют.

Телефоны как Краузе, так и Кронбергса в течение дня были отключены.

Расследование связано с решениями о поддержке лесопромышленных компаний через долгосрочные договоры государственного предприятия «Латвийские государственные леса» (LVM).

По версии прокуратуры, при корректировке цен в этих контрактах могли быть допущены нарушения закона.

Проверка началась еще в ноябре прошлого года, когда Генеральная прокуратура начала выяснять, соответствовали ли закону решения государственных должностных лиц о предоставлении поддержки лесной отрасли.

Позже следователи пришли к выводу, что имеются признаки возможных преступлений в государственной службе, после чего был официально начат уголовный процесс.

Особый резонанс делу придает то, что буквально накануне Государственный контроль собирался опубликовать результаты ревизии эффективности надзора за LVM. Однако публикация была отменена после жалобы Министерства земледелия.

Ранее служебная проверка уже указывала на обстоятельства, вызывающие сомнения в обоснованности предоставленной помощи лесопромышленникам. При этом финансовое положение предприятий, получивших поддержку, не признавалось критическим.

Сам Арманд Краузе прежде заявлял, что внутренняя проверка министерства не выявила ущерба государству.

Теперь расследование переходит в новую фазу — с задержаниями высокопоставленных чиновников, обысками и растущим политическим резонансом на фоне уже начавшегося правительственного кризиса.

ДОПОЛНЕНИЕ: После полудня агентство ЛЕТА со ссылкой на очевидцев сообщило, что KNAB освободил Краузе.