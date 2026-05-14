Власти Латвии хотят забрать сверхприбыль у продавцов топлива — но в Сейме начался бунт 1 704

Политика
Дата публикации: 14.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Сейм Латвии
ФОТО: LETA

Предложение Минэкономики ввести специальный платеж для топливных компаний за «сверхприбыль» столкнулось с серьезным сопротивлением в Сейме. Депутаты сомневаются, что новая мера действительно поможет снизить давление цен на жителей.

Инициатива Минэкономики о введении платы за сверхприбыль для торговцев топливом неожиданно оказалась под огнем критики не только со стороны оппозиции, но и внутри самой правящей коалиции.

Хотя правительство ранее концептуально поддержало идею, в комиссиях Сейма продвижение законопроекта фактически остановилось. Депутаты требуют дополнительных обоснований и сомневаются, что предложенный механизм вообще сработает так, как обещают его авторы.

Министр экономики Виктор Валайнис, представляющий Союз зеленых и крестьян, отступать не намерен. По его словам, Минэкономики готово предоставить дополнительные данные, если у парламента остаются вопросы, пишет ЛЕТА со ссылкой на общественные СМИ.

В центре спора — механизм контроля цен на топливо. Государство хочет рассчитывать так называемую «отсчетную цену» и сравнивать с ней цены на заправках. Если стоимость топлива окажется более чем на 3% выше расчетного уровня, компании должны будут перечислить разницу в бюджет.

При этом механизм планируют включать не автоматически, а решением правительства — в конкретных ситуациях.

Фактически речь идет не только о налоге, но и о возможном вмешательстве государства в ценообразование на рынке топлива. Именно это вызывает наибольшие споры среди депутатов и экономистов.

Одним из самых жестких критиков инициативы стал министр финансов Арвилс Ашераденс. Он предупредил, что предложенная модель отличается от уже применявшегося налога на сверхприбыль банков и больше напоминает попытку регулировать цены.

Это важный момент для автовладельцев: пока неясно, приведет ли новая схема к снижению цен на заправках или останется лишь дополнительным финансовым инструментом для государства.

Депутат Андрис Шуваев из «Прогрессивных» также заявил, что предложенный механизм не гарантирует достижения главной цели — уменьшения влияния роста цен на жителей.

В свою очередь представитель Нацобъединения Артур Бутанс напомнил, что в случае с банками люди хотя бы почувствовали эффект от вмешательства государства. По его словам, в ситуации с топливными компаниями такого результата жители могут и не увидеть.

Сейчас законопроект фактически поставлен на паузу. Однако Минэкономики продолжает настаивать на его продвижении, а дискуссия вокруг цен на топливо может стать одной из самых острых экономических тем ближайших месяцев.

#налоги #Латвия #депутаты #парламент #экономика #политика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
