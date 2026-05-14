Падение двух боевых беспилотников на нефтебазу в Резекне не привело к масштабной аварии, однако последствия для латвийской политики оказались куда серьезнее. После инцидента министр обороны ушел в отставку, а коалиция фактически вошла в открытый конфликт.

Инцидент с двумя боевыми дронами, упавшими на нефтебазу в Резекне, стал не только вопросом безопасности, но и причиной одного из самых серьёзных политических кризисов последних месяцев в Латвии, пишет издание Ir.

Хотя происшествие не привело к человеческим жертвам или масштабной техногенной катастрофе, последствия быстро вышли далеко за пределы Латгалии. После случившегося министр обороны Андрис Спрудс объявил об отставке, а внутри правящей коалиции начался открытый конфликт.

На пост министра обороны откликнулся полковник Райвис Мелнис — представитель Министерства обороны в Украине. Его опыт связан с реальными условиями современной войны, где беспилотники уже давно стали одной из главных угроз.

Сейчас главный вопрос — приведет ли этот кризис к падению всего правительства. Ответ может появиться уже в ближайшие дни.

Военный аналитик Мартиньш Вердиньш считает, что подобные инциденты постепенно становятся «новой нормальностью». По его словам, современные системы ПВО не способны гарантировать стопроцентную защиту от беспилотников.

Это важный психологический момент: даже развитые страны не могут полностью закрыть своё воздушное пространство от небольших дронов, особенно если речь идет о низковысотных полётах.

При этом эксперт подчеркивает: признание этой реальности не означает отказ от развития обороны.

Бывший многолетний госсекретарь Министерства обороны Янис Гарисонс объясняет, что современные дроны специально создаются максимально незаметными. Многие из них производятся не из металла, а из материалов, которые хуже фиксируются традиционными радарами.

По словам Вердиньша, значительная часть существующих систем обнаружения создавалась ещё в прошлом веке и ориентирована на другие типы воздушных целей.

Отдельные вопросы возникли и к акустической системе обнаружения. Аналитики допускают, что сеть датчиков пока недостаточно плотная и не позволяет точно определять направление, скорость и координаты беспилотников на большой территории.

А это означает, что у служб может просто не оставаться времени на реакцию.

Эксперты также обсуждают, были ли дроны намеренно направлены в сторону нефтебазы в Резекне. Полностью исключать такую возможность они не готовы.

Однако более вероятной считается версия, что украинские беспилотники, летевшие к целям по GPS-координатам, были сбиты с курса средствами радиоэлектронной борьбы. Речь идет о технологии, при которой создаётся ложный навигационный сигнал, имитирующий спутниковую систему.

Инцидент вновь показал, насколько близко война подошла к границам стран Балтии — даже если сами дроны не были нацелены на Латвию.

Теперь последствия этого случая будут обсуждаться не только военными, но и политиками: кризис вокруг Минобороны уже начал менять расстановку сил внутри правительства.