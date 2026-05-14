Еще вчера вечером и сегодня рано утром Эвика Силиня, несмотря на уговоры однопартийцев, категорически отказывалась уходить в отставку - видимо, надеялась на чудо. Ну или что "прогрессивные" передумают добивать собственное правительство, или у оппозиции не хватит голосов для того, чтобы снять премьера.

Но уже ближе к 9.30 стало ясно, что в парламенте достаточно голосов, чтобы прямо сегодня снять премьера и стало бы отправить в отставку все правительство. И тогда Эвика Силиня поняла, что... игра закончена.

Итак, заявление об отставке теперь Силиня отправит президенту и президиуму Сейма.

Что дальше? Правительство Силини продолжит работу до утверждения нового правительства. Очевидно, что "сообразить правительство на троих" не удастся - у Нацобъединения, "зеленых крестьян" и Объединенного списка наберется всего 43 голоса, а нужно хотя бы 51... Если "Новое Единство" уйдет в отказ, то правым придется или идти к "прогрессивным" или просить присоединиться к новой коалиции "Латвия на первом месте".