Французские журналисты спустя год вновь вернулись к скандальному эпизоду с участием президента Франции Эммануэля Макрона и его супруги Брижит. По данным СМИ, причиной громкой семейной сцены могла стать предполагаемая переписка главы государства с известной актрисой.

Стало известно, почему жена президента Франции дала ему ту самую пощёчину: французские СМИ пишут, что причиной скандального инцидента, который обсуждал весь мир, якобы стала интрижка 48-летнего Эммануэля Макрона с 42-летней франко-иранской актрисой Гольшифте Фарахани.

Так, французское издание Le Parisien спустя год после происшествия сообщило со ссылкой на журналиста Флориана Тардифа и его источники, что публичный конфликт между Макроном и его женой мог вспыхнуть из-за того, что 73-летняя Брижит узнала об отношениях мужа на стороне. Как пишут в газете, у Макрона несколько месяцев были "платонические отношения" с актрисой Гольшифте Фарахани и они переписывались. Среди сообщений, которые Макрон якобы отправлял своей предполагаемой тайной возлюбленной, были, например, слова "я нахожу тебя очень красивой".

Журналист Тардиф рассказал, что незадолго до ссоры Макрона и его жены, которая попала на видео, Брижит прочитала сообщение от Фарахани в телефоне мужа. После этого и произошла та самая сцена с пощёчиной. Окружение жены Макрона не подтвердило, что пощёчина как-либо связана с франко-иранской актрисой. Кроме того, её представители заявили, что первая леди Франции никогда не проверяет телефон своего супруга.

Напомним, весной прошлого года в сети завирусилось видео, в котором жена Макрона даёт ему пощёчину на борту самолёта. После Макрон сошёл с трапа и подал руку супруге, но она проигнорировала его. Тогда в соцсетях скандальное видео разобрали на мемы и впоследствии подшучивали над Макроном, например, когда он появился на публике с опухшим глазом, но никто достоверно не знал настоящую причину ссоры между супругами.

Ранее в окружении Макрона сцену с пощёчиной назвали "обычной семейной перепалкой". "Это был момент, когда президент и его супруга в последний раз расслабились перед началом поездки, слегка подурачившись", — заявил источник изданию BFM RMС. Макрону также пришлось выступить с комментарием по этому поводу: он заявил, что в тот момент, который попал на видео, они с женой просто "дурачились". Несмотря на заверения представителей Макрона, пользователи сети долгое время обсуждали причины такого поведения его супруги: после конфликта оба выглядели на публике напряжёнными, так что приверженцев версии "семейных игр" нашлось немного.

По мнению редакции, история вокруг семьи Макронов показывает, насколько быстро личные моменты мировых лидеров превращаются в объект глобального обсуждения. При этом большинство подобных версий продолжает оставаться на уровне слухов и утечек из анонимных источников, а достоверно подтвердить истинные причины конфликта пока невозможно.