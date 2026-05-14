Эксперты рассказали, действительно ли оставление телефона в розетке может ему навредить и представляет опасность.

Рассказываем, действительно ли это безопасно, или все-таки зарядку следует извлекать из розетки.

Ранее мы рассказывали, почему обычная зарядка может уничтожить жильё.

По словам электрика и основателя компании Grounded Electric Баррета Абрамова, если оставить телефон в розетке после того, как он полностью зарядился, раз или два — никаких негативных последствий не будет. Но если оставлять устройство в розетке постоянно, это может привести к проблемам, сообщает Better Homes & Gardens.

Если качество телефона низкое или резкие колебания напряжения (например, при отключении света), при нахождении телефона в розетке может произойти короткое замыкание и даже пожар. Перепады напряжения также приводят к более быстрому износу аккумулятора.

Кроме того, даже если зарядка не подключена к телефону или другому гаджету, устройство в розетке все равно потребляет определенное количество электроэнергии. Если такое устройство одно, ничего страшного не произойдет. Однако, если их несколько, это может увеличить суммы в платежках.

Учитывая все это, эксперт советует извлекать зарядные устройства из розетки, как только они заряжаются, а также выбирать энергоэффективные зарядки.

Как безопасно заряжать смартфон?

Эксперты рекомендуют соблюдать несколько простых правил:

не использовать поврежденные кабели и дешевые зарядки;

не оставлять телефон под подушкой или на мягких поверхностях во время зарядки;

по возможности отключать устройство после полной зарядки;

использовать сетевые фильтры при нестабильном напряжении;

не перегревать смартфон во время зарядки.

По мнению редакции, современные смартфоны действительно стали намного безопаснее, однако полностью игнорировать правила зарядки не стоит. Простые привычки — отключать зарядку из розетки и использовать качественные адаптеры — помогут продлить срок службы устройства и снизить риск неприятных ситуаций.