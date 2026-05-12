Хантавирусная инфекция может начинаться как обычная простуда, но в тяжелых случаях приводит к поражению почек и легких. Врачи предупреждают, что чаще всего заражение происходит после контакта с пылью и поверхностями, загрязненными выделениями грызунов.

Как передается хантавирус

Основной путь передачи хантавируса — воздушно-пылевой. Грызуны выделяют вирус с мочой, пометом и слюной. После высыхания частицы смешиваются с пылью, и человек может вдохнуть их во время уборки, работы в сараях, подвалах, на дачах или складах.

Особенно опасны непроветриваемые помещения, где могли находиться мыши или крысы: дачные дома, чердаки, гаражи, кладовки и хозяйственные постройки. Даже если грызунов не видно, риск могут представлять следы их жизнедеятельности.

Чаще всего заражение происходит:

при уборке дачи после зимы;

во время работы в подвалах и сараях;

при разборе старых вещей;

во время ночевок в лесных домиках;

на фермах, складах и в сельском хозяйстве.

В редких случаях вирус может попасть в организм через поврежденную кожу, слизистые оболочки или укусы грызунов. Опасность также представляют продукты, контактировавшие с мышами или крысами, поэтому пищу следует хранить только в закрытых контейнерах.

Симптомы хантавируса у человека

Первые симптомы хантавирусной инфекции часто напоминают грипп или ОРВИ: высокая температура, слабость, озноб, головная боль, ломота в мышцах и сильная усталость. Позже могут появиться боли в пояснице и животе, тошнота, рвота, головокружение и снижение аппетита.

При тяжелом течении возникают проблемы с почками или дыханием. У человека могут уменьшаться объемы мочи, появляться отеки, одышка, кашель, чувство нехватки воздуха и боли в груди. Иногда состояние ухудшается очень быстро.

Инкубационный период обычно составляет от 2 до 4 недель, но симптомы могут проявиться и позже. Поэтому важно сообщать врачу о контактах с грызунами, уборке дачи, подвала или сарая даже спустя несколько недель.

Срочно обратиться к врачу нужно при:

высокой температуре после контакта с грызунами;

сильной слабости;

боли в пояснице;

уменьшении количества мочи;

одышке и боли в груди;

резком ухудшении самочувствия.

Главная опасность хантавируса — поражение почек, сосудов и легких. Без своевременного лечения инфекция может привести к почечной или дыхательной недостаточности и другим тяжелым осложнениям.

Специалисты советуют внимательно относиться к любым симптомам, появившимся после контакта с местами, где могли быть грызуны, пишет bb.lv. Своевременное обращение за медицинской помощью помогает снизить риск тяжелых осложнений и опасного поражения внутренних органов.