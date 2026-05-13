Стриминговую платформу Netflix обвинили в незаконном сборе данных пользователей и использовании функций, вызывающих зависимость у детей. Иск против компании подал генеральный прокурор Техаса Кен Пакстон.

Генеральный прокурор штата Техас Кен Пакстон заявил, что Netflix на протяжении нескольких лет обманывал потребителей, заявляя, что не собирает и не передает их данные, однако на деле оказалось, что компания отслеживала и продавала предпочтения зрителей коммерческим брокерам и фирмам, занимающимся рекламными технологиями, зарабатывая миллиарды долларов в год, сообщает The Guardian.

Также Netflix обвинили в использовании «скрытых приемов» для удержания пользователей на экране, включая функцию автовоспроизведения, запускающей новый сериал после окончания предыдущего.

Уточняется, что жалоба штата Техас произошла после череды судебных исков против технологических компаний из-за функций, которые, по утверждению истцов, вызывают привыкание и опасны для детей.

«В течение многих лет руководство Netflix заявляло миру, что у него “нулевой интерес” к рекламе… и позиционировало себя как убежище против крупных рекламных технологических компаний… Но как только Netflix накопил данные пользователей, следуя этим обещаниям, он изменил свою стратегию и построил рекламный бизнес, который повторяет все то, что он когда-то критиковал», — указано в жалобе.

В документе также сообщается, что конечная цель Netflix — «приковать детей и семьи к экранам, собирать их данные, пока они там находятся, а затем монетизировать эти данные, получая приличную прибыль».

Генпрокурор требует от стриминга удалить незаконно собранные данные, не использовать их для целевой рекламы без согласия пользователей, а также выплатить гражданские штрафы в размере до 10 тысяч долларов за каждое нарушение.

Новый иск против Netflix стал частью растущего давления на крупные технологические платформы, которые обвиняют в чрезмерном сборе данных и создании механизмов, удерживающих пользователей у экранов. В случае проигрыша компании могут столкнуться не только с крупными штрафами, но и с ужесточением правил работы с детской аудиторией, сообщает bb.lv.