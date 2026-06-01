Польский автобусный маршрут №666, который несколько лет назад оказался в центре скандала из-за ассоциаций с «числом дьявола», вновь выйдет на линию. Этим летом он будет доставлять туристов к популярному балтийскому курорту Хель, а перевозчик не скрывает, что необычный номер выбран ради привлечения внимания.

Как пишет The Independent, так называемое "Шоссе в Хель" (Highway to Hel, созвучно с названием песни Highway to Hell, то есть "Шоссе в ад", австралийской рок-группы AC/DC – ред.) обслуживалось местной компанией PKS Gdynia, но в 2023 году после протестов со стороны некоторых религиозных групп маршрут был переименован в 669.

В частности, одна из подобных организаций обвинила автобусную компанию в "распространении сатанизма". Одновременно номер маршрута привлек много внимания: туристы фотографировали автобусы, публиковали снимки в социальных сетях и называли этот маршрут "автобусом в ад".

Однако теперь автобусная компания FlixBus объявила о возобновлении этого маршрута с новым 13-часовым маршрутом, соединяющим Краков с Хелем, проходящим через столицу Варшаву и самые популярные курорты на полуострове Хель.

Новый маршрут будет курсировать ежедневно в течение летнего сезона, отправляясь из Кракова в 6:00 утра, прибывая в Варшаву около 10:30 утра и в Хель до 20:00.

"Число 666 было выбрано намеренно в качестве маркетингового элемента, призванного повысить узнаваемость маршрута на популярном курортном маршруте в Хель", – заявил представитель FlixBus Александр Каленик польскому новостному агентству TVN24.

"Лучше, когда маршрут сам по себе объясняет, куда он ведет. В данном случае действительно больше нечего сказать. Все поймут", – добавил управляющий директор FlixBus в Восточной Европе Михал Леман, сообщает сайт Trójmiasto.pl.

Курорт Хель – интересные факты

Курортный городок Хель, расположенный в Поморском воеводстве на севере Польши, является популярным местом отдыха, летом ежедневно привлекая десятки тысяч туристов.

Хель расположен на оконечности одноименного 35-километрового полуострова на побережье Балтийского моря и насчитывает около 3000 жителей.

История маршрута №666 показывает, как обычный автобусный рейс может превратиться в туристическую достопримечательность. Несмотря на прежние протесты религиозных активистов, перевозчик решил вернуть запоминающийся номер, сделав ставку на узнаваемость и интерес путешественников. Судя по ажиотажу вокруг маршрута, «дорога в Хель» вновь обещает стать одной из самых обсуждаемых летних поездок в Польше.