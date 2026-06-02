Финляндия – один из лидеров в Европе по использованию дейтинг-приложений. Алгоритмы этого вида услуг, однако, могут привести к эмоциональному выгоранию.

– Чтобы этого не произошло, необходимо поставить перед собой четкую цель, и тогда жизнь станет значительно проще. При этом нужно помнить, что дейтинг-приложения работают на основе алгоритмов, которые не имеют ничего против тебя лично – просто нужно научиться применять эти алгоритмы в свою пользу, – говорит в дискуссии на сайте yle.fi театральный продюсер и активный пользователь дейтинг-приложений Ирина Душкова.

При правильном использовании дейтинг-приложения могут действительно помочь найти свою половинку. Но все же, как предупреждают эксперты, нужно помнить, что это коммерческая модель, цель которой заработать деньги и держать ”на крючке” пользователя как можно дольше. Однако при отсутствии мэтчей и лайков у человека может значительно понизиться самооценка.

При пользовании дейтинг-приложениями может активироваться страх отвержения, предупреждает психотерапевт Евгения Углова.

– Это один из наших самых глубинных страхов, он вшит в нас эволюционно. Есть исследования, которые показывают, что наш мозг трактует социальное отвержение буквально как физическую боль, и в мозге активируются те же зоны.

Один из главных факторов, на котором можно построить крепкие отношения, как считает Евгения Углова, – это ценности.

– Неплохо бы понимать базовые вещи о себе, о своем отношении к миру и ожиданиям от него. Важен контакт с реальностью. Когда ищешь Брэда Питта, нужно понимать, являешься ли Анджелиной Джоли. То есть нужно реально оценивать свои возможности.

По мнению Ирины Душковой успешное знакомство и свидание невозможно без флирта.

– К сожалению, приложения фактически убили флирт. Это самое ужасное, что происходит. Ты встречаешься на свидании, и оно превращается в трудовое собеседование. Мало кто доходит до точки, когда вы расслабитесь и начнете флиртовать друг с другом.