Сегодня вечером представительница Латвии Атвара выступит во втором полуфинале «Евровидения» в Вене. Певица исполнит песню «Ēnā» и поборется за место в финале конкурса, который пройдет в субботу.

Конкурс проходит в Вене, а латвийская исполнительница выйдет на сцену под девятым номером.

Вместе с Латвией за выход в финал сегодня также поборются участники из Болгарии, Азербайджана, Румынии, Люксембурга, Чехии, Армении, Швейцарии, Кипра, Дании, Австралии, Украины, Албании, Мальты и Норвегии.

По итогам полуфинала только часть участников получит путевки в большой финал, который состоится в субботу.

Без участия в полуфиналах места в финале уже гарантированы Франции, Италии, Великобритании, Испании и Германии — как крупнейшим финансовым участникам конкурса. Автоматически в финал также прошла Австрия как страна-победитель прошлого года.

Что важно понимать: для Латвии выход в финал остается особенно важным, поскольку в последние годы стране не всегда удавалось успешно пройти полуфинальный этап конкурса.

Право представлять Латвию Атвара получила после победы в национальном отборе «Supernova» в феврале.

В первом полуфинале, прошедшем ранее на этой неделе, в финал уже вышли Бельгия, Хорватия, Финляндия, Греция, Израиль, Литва, Молдова, Польша, Сербия и Швеция.

Нынешнее «Евровидение» проходит в Австрии после победы исполнителя JJ с песней «Wasted Love» на конкурсе прошлого года.

На фоне политических дискуссий и бойкотов вокруг участия отдельных стран музыкальная часть конкурса продолжает привлекать многомиллионную аудиторию по всей Европе.

Для латвийской певицы сегодняшний вечер станет главным выступлением сезона — именно от результатов зрительского голосования и оценок зависит, сможет ли Латвия вернуться в финал конкурса.

Прямая трансляция - в 22:00 на телеканале LTV1.

Эксперты осторожно верят в выход Атвары в финал «Евровидения»

Шансы латвийской представительницы Атвары выйти в финал «Евровидения» остаются вполне реальными, однако эксперты не считают это гарантированным сценарием. Главной интригой называют то, сможет ли песня «Ēnā» эмоционально зацепить международную аудиторию за несколько минут выступления.

По мнению экспертов, многое будет зависеть не только от самой композиции, но и от визуального оформления номера, телевизионной картинки, вокального исполнения и общего эмоционального эффекта на зрителей за пределами Латвии.

Эксперт по «Евровидению» Эдгар Балиныш считает, что выход в финал возможен, но говорить о нем как о чем-то почти гарантированном пока нельзя.

По его словам, основная сложность заключается в том, что иностранный зритель не понимает латышский язык и должен уловить смысл песни через атмосферу, сценический образ и эмоции.

«В полуфинале песня должна сработать за несколько минут среди множества других выступлений», — отмечает он.

Президент фан-клуба «Евровидения» Мирослав Кодис считает сильными сторонами Атвары не только саму песню, но и работу команды вне сцены — общение с прессой, фанатами и активность в социальных сетях.

Он подчеркивает, что современное «Евровидение» давно вышло за рамки трех минут выступления на сцене.

Редактор контента Латвийского телевидения Анна Платпире называет «Ēnā» сильной песней со своим сюжетом и эмоциональной глубиной, а не просто стандартной балладой.

Представительница музыкальной игры «Melomaniaki» Ундия Анцена призналась, что номер Атвары вызвал у нее «мурашки», и выразила надежду, что песня сможет эмоционально подействовать и на зрителей, не понимающих латышский язык.

Эксперты напоминают, что успех на национальном отборе «Supernova» еще не гарантирует результата на международной сцене.

При этом они отмечают, что участие в «Евровидении» само по себе уже становится важной платформой для артиста — даже без выхода в финал.

Отдельно эксперты обсудили и возможных фаворитов нынешнего конкурса. Среди главных претендентов на победу они называют Финляндию, выступление которой букмекеры и фанаты считают одним из самых сильных.

В то же время специалисты напоминают, что ситуация на «Евровидении» может резко меняться после репетиций, телевизионных эфиров или неудачного живого выступления.

Интерес к конкурсу в Латвии, по прогнозам экспертов, останется высоким, особенно если Атваре удастся пробиться в субботний финал.