Деменция далеко не всегда начинается с потери памяти и забытых имен. Часто первые симптомы выглядят как обычная рассеянность, усталость или изменения характера. Специалисты предупреждают: чем раньше близкие замечают тревожные сигналы, тем больше шансов замедлить развитие болезни и сохранить качество жизни человека.

Человек начинает забывать привычные действия

При ранней деменции человек теряет не отдельные воспоминания, а привычные бытовые алгоритмы. Он может забывать выключить плиту, путаться при оплате счетов, повторять одни и те же вопросы или теряться в знакомых местах. Особенно тревожно, если сам человек перестает замечать проблему.

Меняется характер и поведение

Одним из первых сигналов могут стать резкие изменения личности. Спокойный человек становится раздражительным, тревожным или подозрительным. Некоторые начинают обвинять родственников в пропаже вещей, другие — становятся слишком доверчивыми или замыкаются в себе.

Возникают проблемы с речью

Человеку становится сложно подбирать слова и поддерживать разговор. Он может путаться в объяснениях, забывать простые слова или повторять одни и те же истории. Специалисты советуют говорить спокойно и не торопить человека во время общения.

Появляются трудности с привычными делами

Человек начинает хуже справляться с тем, что раньше делал автоматически: готовкой, приемом лекарств, использованием техники или обращением с деньгами. Постепенно становится заметно, что дело уже не в обычной невнимательности.

Человек уходит из социальной жизни

Многие люди на ранних стадиях деменции сами чувствуют изменения и стараются скрыть их. Из-за этого они начинают избегать общения, поездок и компаний, теряют интерес к любимым занятиям и все чаще остаются дома.

Специалисты напоминают: ранняя диагностика деменции помогает замедлить развитие болезни и дольше сохранить самостоятельность человека, сообщает bb.lv. Важно не игнорировать тревожные изменения, а вовремя обратиться к врачу, сохраняя при этом поддержку, спокойствие и привычный ритм жизни для близкого человека.