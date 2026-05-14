После недавних инцидентов с беспилотниками приграничные самоуправления Латгалии начали срочно разрабатывать собственные планы действий на случай новых угроз. В школах готовят убежища, детские сады — дежурные группы, а родителей предупреждают: при тревоге дети должны оставаться дома.

В приграничных районах Латвии после недавних инцидентов с дронами все чаще обсуждают не теорию, а конкретные действия на случай новой угрозы, пишет nra.lv. Самоуправления Латгалии и других восточных регионов признают: времени ждать указаний «сверху» уже нет.

Руководитель Управления образования Лудзенского края Гунта Столере рассказывает, что сейчас каждое учебное заведение разрабатывает собственный алгоритм действий.

«Если такого плана нет, то когда приходится принимать конкретные решения, получается как получается», — говорит она.

В Лудзенском крае работают 23 образовательных учреждения, включая школы и детские сады. После последних событий с дронами там начали отдельно продумывать, как организовать перевозку детей, что делать с автобусами и кто будет присматривать за детьми сотрудников оперативных служб.

«Пока действует угроза, никто никуда не идет. Это должен понимать каждый человек», — подчеркивает Столере.

При этом пожарные, военные, медики и другие сотрудники экстренных служб должны продолжать работу даже во время тревоги, поэтому детские сады готовят специальные дежурные группы.

В Алуксненском крае власти тоже разработали собственный сценарий действий. Заместитель председателя комиссии по гражданской обороне Артур Дукулс говорит, что если тревога объявлена до утра, школьники остаются дома.

«У нас нет времени ждать, пока кто-то на государственном уровне начнет разрабатывать алгоритм», — заявил он.

По его словам, если угроза возникнет днем, родителей попросят не забирать детей из школ и детских садов до отмены тревоги.

В Краславском крае, который фактически граничит с Беларусью, уже оборудуют убежища в школьных подвалах. Организатор гражданской обороны Айвар Белковскис рассказал, что сейчас самоуправление ждет финансирования, чтобы полноценно оснастить укрытия.

«Ситуация может измениться в любой момент», — отметил он.

В Балвском крае школы уже получили инструкции по действиям в чрезвычайной ситуации, а родители заранее проинформированы, где будут находиться их дети во время тревоги.

«Позиция нашего самоуправления такова: если мы знаем, как действовать, родители по крайней мере понимают, где находится их ребенок», — говорит руководитель Управления образования Инесе Цирцене.

На фоне регулярных сообщений о дронах вблизи границы тревожность среди жителей региона заметно выросла. Для многих это уже не абстрактная тема из новостей, а часть повседневной жизни.

Особенно остро вопрос стоит в регионах, где дети ежедневно добираются в школы автобусами на большие расстояния, а ближайшие службы реагирования находятся далеко.

В статье также звучит критика в адрес центральной власти. В приграничье считают, что Рига не всегда понимает, насколько серьезно местные жители воспринимают угрозу.

Недавние инциденты с беспилотниками в Латгале стали первым случаем, когда самоуправлениям пришлось практически в реальном времени проверять готовность гражданской обороны и систем оповещения.

Для приграничных регионов Латвии тема дронов уже перестала быть вопросом большой политики — она напрямую влияет на работу школ, детских садов и повседневную жизнь людей.