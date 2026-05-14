Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Люди смотрят в небо и гадают»: в Латгале экстренно готовят школы к угрозе дронов 0 337

Наша Латвия
Дата публикации: 14.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Покинутый класс школы и военный беспилотник за окном

Иллюстрация создана с помощью ИИ.

После недавних инцидентов с беспилотниками приграничные самоуправления Латгалии начали срочно разрабатывать собственные планы действий на случай новых угроз. В школах готовят убежища, детские сады — дежурные группы, а родителей предупреждают: при тревоге дети должны оставаться дома.

В приграничных районах Латвии после недавних инцидентов с дронами все чаще обсуждают не теорию, а конкретные действия на случай новой угрозы, пишет nra.lv. Самоуправления Латгалии и других восточных регионов признают: времени ждать указаний «сверху» уже нет.

Руководитель Управления образования Лудзенского края Гунта Столере рассказывает, что сейчас каждое учебное заведение разрабатывает собственный алгоритм действий.

«Если такого плана нет, то когда приходится принимать конкретные решения, получается как получается», — говорит она.

В Лудзенском крае работают 23 образовательных учреждения, включая школы и детские сады. После последних событий с дронами там начали отдельно продумывать, как организовать перевозку детей, что делать с автобусами и кто будет присматривать за детьми сотрудников оперативных служб.

«Пока действует угроза, никто никуда не идет. Это должен понимать каждый человек», — подчеркивает Столере.

При этом пожарные, военные, медики и другие сотрудники экстренных служб должны продолжать работу даже во время тревоги, поэтому детские сады готовят специальные дежурные группы.

В Алуксненском крае власти тоже разработали собственный сценарий действий. Заместитель председателя комиссии по гражданской обороне Артур Дукулс говорит, что если тревога объявлена до утра, школьники остаются дома.

«У нас нет времени ждать, пока кто-то на государственном уровне начнет разрабатывать алгоритм», — заявил он.

По его словам, если угроза возникнет днем, родителей попросят не забирать детей из школ и детских садов до отмены тревоги.

В Краславском крае, который фактически граничит с Беларусью, уже оборудуют убежища в школьных подвалах. Организатор гражданской обороны Айвар Белковскис рассказал, что сейчас самоуправление ждет финансирования, чтобы полноценно оснастить укрытия.

«Ситуация может измениться в любой момент», — отметил он.

В Балвском крае школы уже получили инструкции по действиям в чрезвычайной ситуации, а родители заранее проинформированы, где будут находиться их дети во время тревоги.

«Позиция нашего самоуправления такова: если мы знаем, как действовать, родители по крайней мере понимают, где находится их ребенок», — говорит руководитель Управления образования Инесе Цирцене.

На фоне регулярных сообщений о дронах вблизи границы тревожность среди жителей региона заметно выросла. Для многих это уже не абстрактная тема из новостей, а часть повседневной жизни.

Особенно остро вопрос стоит в регионах, где дети ежедневно добираются в школы автобусами на большие расстояния, а ближайшие службы реагирования находятся далеко.

В статье также звучит критика в адрес центральной власти. В приграничье считают, что Рига не всегда понимает, насколько серьезно местные жители воспринимают угрозу.

Недавние инциденты с беспилотниками в Латгале стали первым случаем, когда самоуправлениям пришлось практически в реальном времени проверять готовность гражданской обороны и систем оповещения.

Для приграничных регионов Латвии тема дронов уже перестала быть вопросом большой политики — она напрямую влияет на работу школ, детских садов и повседневную жизнь людей.

×
Читайте нас также:
#образование #Латвия #безопасность #школы #родители #гражданская оборона #новости #дроны
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
4
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Семья, доходы
Изображение к статье: Проверка температуры у ребенка
Изображение к статье: Домашняя аптечка с медикаментами
Изображение к статье: Школа сениоров

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Атвара. Иконка видео
Наша Латвия
Изображение к статье: Экс-канцлер Германии Герхард Шредер
В мире
1
Изображение к статье: Гроза
Наша Латвия
Изображение к статье: «Включите свет!»: в Гаване вспыхнули крупнейшие протесты с начала энергокризиса
В мире
Изображение к статье: Моника Витт.
В мире
Изображение к статье: Валдис Затлерс
Политика
Изображение к статье: Атвара. Иконка видео
Наша Латвия
Изображение к статье: Экс-канцлер Германии Герхард Шредер
В мире
1
Изображение к статье: Гроза
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео