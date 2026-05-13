После алкогольного скандала Нормунд Рутулис изменил свою жизнь 0 586

Дата публикации: 13.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Певец Нормунд Рутулис
ФОТО: LETA

Певец Нормунд Рутулис сейчас находится в отличной форме, пишет nra.lv со ссылкой на «Privātā Dzīve».

Нормунд не скрывает — после того как у него отобрали водительские права, он в основном передвигается на общественном транспорте, а за руль автомобиля садится жена или дочь. Также он ходит пешком и ездит на велосипеде.

Два месяца назад Нормунд Рутулис оказался в серьезных неприятностях — в состоянии алкогольного опьянения он спровоцировал дорожно-транспортное происшествие (подробности и видео здесь>>). Об этом поступке он очень сожалел. И сейчас признает, что первые недели после случившегося были эмоционально тяжелыми.

«Я сам был виноват. Было так стыдно, что хотелось просто провалиться сквозь землю. Через неделю после случившегося мне было очень тяжело выступать перед публикой в усадьбе Эрберге», — говорит он.

Произошедшее стало для него суровым уроком, который заставил больше внимания уделять своему образу жизни и здоровью: «Я не употребляю алкоголь и намного лучше сплю. В этом я уже убеждался раньше. Время от времени у меня бывали длительные периоды, когда я вообще не пил алкоголь. Сейчас я регулярно занимаюсь упражнениями, чтобы укрепить мышцы».

#алкоголь #упражнения #здоровье #общественный транспорт
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
