В выходные в социальных сетях распространилась новость об аварии, в которую попал или которую вызвал известный в Латвии музыкант — водитель сел за руль в состоянии алкогольного опьянения более двух промилле и, судя по снятым очевидцами видео, задел находившихся в другом поврежденном автомобиле людей, сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

Авария произошла поздно вечером в субботу на улице Лачплеша, уточняет ТВ3. Вероятно, для находившихся в автомобиле «Mercedes Benz» стало неожиданностью увидеть, что в другом вовлеченном в столкновение автомобиле находится Нормунд Рутулис. Кто снял распространившиеся в интернете видеокадры с разговором с музыкантом, неизвестно, однако возможно, что это была женщина, управлявшая «Mercedes».

Правоохранители указывают, что в настоящее время выясняются обстоятельства происшествия и то, кто из водителей его вызвал.

Представитель Государственной полиции Лина Багдоне сообщила, что один из водителей находился в состоянии алкогольного опьянения более двух промилле, в связи с чем начат уголовный процесс. По факту дорожно-транспортного происшествия также начат административный процесс.

По видео, снятым уже после прибытия сотрудников полиции, можно предположить, что в состоянии опьянения находился водитель «Cupra», которого помещают в отсек для задержанных служебного автомобиля.

🇱🇻 Mūziķis Normunds Rutulis izraisījis avāriju, esot ļoti smagā alkohola reibumā, liecina influencera Arigo Toro publicētais video. pic.twitter.com/5hu1hX0PI3 — VPP 🇺🇦🇮🇱🇱🇻 (@VPPzinas) March 15, 2026

Передача «Degpunktā» в понедельник пообщалась с жителями домов, у окон которых произошла авария.

Часть из них, конечно, привыкли к шуму и не обратили внимания на происходящее, однако узнав, кто был участником столкновения, обсуждали это между собой. Рядом, у здания гостиницы, установлены камеры видеонаблюдения, которые могут помочь следствию в качестве доказательства.

"Посмотрим, каким будет наказание. Известный человек, в принципе, звучали новости, что он выступал для необычных персон. Посмотрим, каким будет наказание — будет ли тюремное заключение, будет ли конфискация автомобиля, будут ли все последствия, которые предусмотрены для «обычных людей». Это меня интересует! Он такой же человек. Ну, напился — напился, но ясно, что если ты общественно известная личность, это не снимает ответственности перед обществом", — рассказал местный житель.

В Латвии, хотя число водителей, управляющих автомобилем в состоянии опьянения, ежегодно снижается, оно все еще остается высоким. В прошлом году было зафиксировано 2990 таких водителей. Из них 877 находились в сильном опьянении — более 1,5 промилле. 127 сели за руль под воздействием наркотических веществ, а у 1083 вообще не было водительских прав. Вероятно, у части из них они были отобраны ранее за вождение в нетрезвом виде.

Прокуратура предъявила обвинение Рутулису за вождение в нетрезвом виде

Прокуратура предъявила обвинение певцу Нормунду Рутулису за вождение в состоянии алкогольного опьянения, выяснило агентство ЛЕТА.

Не называя имя, в прокуратуре агентству ЛЕТА подтвердили, что в понедельник из Государственной полиции был получен уголовный процесс по факту зафиксированного в субботу в центре Риги вождения в нетрезвом виде, и в настоящее время лицу предъявлено обвинение.

В прокуратуре отметили, что после предъявления обвинения по делам такой категории возможны три варианта: прокуратура сама применяет наказание, прокуратура договаривается с обвиняемым о признании вины и наказании и просит суд утвердить это соглашение, либо дело передается в суд для рассмотрения в общем порядке.