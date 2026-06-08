Общий объем кредитного портфеля лицензированных небанковских кредиторов в прошлом году увеличился на 14,9%, или на 181 млн евро, и в конце 2025 года составил 1,4 млрд евро, сообщили журналистам в понедельник руководитель Центра по защите прав потребителей (ЦЗПП) Зайга Лиепиня и директор департамента по надзору за правами потребителей ЦЗПП Андис Приедитис.

В прошлом году небанковские кредиторы выдали новых кредитов на сумму 1,003 млрд евро, что на 23,6% (191,61 млн евро) больше, чем в 2024 году. Всего было заключено 1,137 млн новых сделок, что на 7,4% больше, чем годом ранее.

Количество сделок по дистанционным кредитам в 2025 году выросло на 22%, а по лизингу - на 20,3%. В то же время количество сделок по потребительским кредитам сократилось на 22,3%, по ипотечным кредитам - на 22,8%, а по кредитам под залог движимого имущества - на 10,4%.

В то же время сумма дистанционных кредитов выросла на 31,9%, лизинга - на 31,2%, а сумма ипотечных кредитов сократилась на 12,8%. Сокращение продолжилось и по потребительским кредитам - на 15,9%.

В 2025 году лицензированные кредиторы потребителей заново выдали юридическим и частным лицам на предпринимательские нужды кредиты на сумму 845,997 млн евро, что на 9,2% больше, чем в 2024 году. Количество кредитов за год выросло на 10,3% - до 18 148.

В том числе сумма кредитов под залог выросла на 7%, сумма лизинга - на 6,3%, сумма факторинговых кредитов - на 2%, в свою очередь, сумма кредитов без залога выросла в 2,4 раза.

Количество кредитов под залог сократилось на 9,2%, количество лизинговых сделок выросло на 14,3%, факторинговых - сократилось на 8,3%, а количество кредитов без залога выросло в два раза.

Представители ЦЗПП заявили, что отрасли небанковских кредиторов и кредитных учреждений развиваются параллельно. Рост портфеля потребительских кредитов банков за пять лет составил 470,27 млн евро, или 95,5%, в свою очередь, рост портфеля дистанционных и потребительских кредитов небанковских кредиторов за пять лет составил 489,58 млн евро, или в 2,7 раза.

Приедитис пояснил, что большую разницу в росте кредитного портфеля можно объяснить аппетитом к риску, поскольку у банков аппетит к риску зачастую ниже.

Лиепиня отметила, что рынок потребительского кредитования в Латвии развивается стабильно и упорядочен.

В первом полугодии 2025 года в Латвии сохранялось стабильное число участников рынка лицензированного потребительского кредитования. На рынке действуют 38 специальных разрешений, или лицензий, на оказание услуг потребительского кредитования. Число эмитентов дистанционных кредитов выросло с 19 до 20, число поставщиков потребительских кредитов сократилось с 11 до 10, а число поставщиков ипотечных кредитов увеличилось с восьми до девяти.

Качество кредитного портфеля оставалось стабильным - на 31 декабря 2025 года 95,89% кредитов не имели просрочки или были с просрочкой до 30 дней.