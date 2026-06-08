К началу мая 2026-го вольфрам подорожал на 900% год к году и на 350% с января. Основная причина — экспортные ограничения, еще в прошлом году введенные главным производителем — Китаем, но война в Персидском заливе обострила ситуацию. В СМИ появились сообщения о том, что США активно ищут вольфрам, нужный для производства новых боеприпасов взамен использованных при ударах по Ирану. Сам Вашингтон тугоплавкий металл импортирует. Чем вольфрам так критически важен (и не только для производства оружия) и почему США и Россия наперегонки расконсервируют заброшенные много лет назад гигантские месторождения, разбирался Forbes

Название «вольфрам» восходит к Средним векам. Этот металл попадался в оловянных рудах, и при выплавке часть олова из-за примеси превращалась в шлаковую пену, за что немецкие мастера и окрестили его Wolf Rahm, то есть «волчья пена», поскольку он «разрывает олово и пожирает его, как волк пожирает овцу». С начала ХХ века этот металл стал использоваться в электрических лампах, а в период Второй мировой войны благодаря устойчивости к высоким температурам и прочности он был важным сырьем для оружейной промышленности.

В войне против Ирана США израсходовали огромное количество боеприпасов, включая ракеты Tomahawk, Patriot и Precision Strike, отмечает телеканал NBC. «Для их замены требуется сверхпрочный металл вольфрам, производство и переработка которого в основном сосредоточены в Китае, что заставляет США отчаянно искать его в других местах», — говорится в сообщении. NBC напоминает, что в США вольфрам не добывается с 2015 года, и администрация президента Дональда Трампа уже поставила перед собой задачу снизить зависимость от китайских отгрузок.

Мировая добыча вольфрама в пересчете на чистый металл, по данным Геологической службы США, в 2025 году выросла в годовом исчислении на 4%, с 82 000 до 85 000 т. Китай в прошлом году добыл 67 000 т, или около 80% всего мирового объема вольфрама. За ним с большим отрывом следовал Вьетнам с 3000 т, а на третьем месте был Казахстан с 2400 т. Четвертое место делят Россия и Северная Корея с объемом производства 2000 т.

В списке отсутствует Южная Корея, хотя, как сообщил NBC, американская компания Almonty Industries для замещения китайских поставок реанимировала в марте нынешнего года рудник Сангдонг, расположенный в этой стране. Более 30 лет назад его закрыли, потому что невозможно было конкурировать с дешевым китайским металлом. Рудник уже сейчас может производить в год 2300 т вольфрамового концентрата c содержанием металла в нем примерно 1185 т, а в 2027 году этот объем будет удвоен до 4600 т (2370 т в пересчете на чистый металл). Кроме того, Almonty намерена построить вольфрамовый рудник и в самих США, в штате Монтана, а американская инвестиционная компания Cove Capital создала в ноябре прошлого года с казахстанской государственной «Тау-Кен Самрук» совместное предприятие по разработке крупного месторождения вольфрама на востоке центральноазиатского государства.

Цены взлетели

Вольфрам не торгуется на биржах, его цена реально формируется в рамках переговоров предприятий-потребителей с производителями и при заключении контрактов, сказал Forbes директор по развитию и стратегии Ассоциации производителей и потребителей редких и редкоземельных металлов (Ассоциации РМ и РЗМ) Сергей Гришаев. Стоимость вольфрамовой продукции принято рассчитывать исходя из цены за метрическую единицу (MTU) паравольфрамата аммония (Ammonium paratungstate, APT), включающей страховку и фрахт с поставкой в порт Роттердама. APT был выбран в качестве удобного индикатора, поскольку представляет собой высокоочищенный промежуточный продукт, из которого получают карбид вольфрама для режущего инструмента и чистый металл. Стоимость продукции, содержащей вольфрам, рассчитывается с дисконтом или премией к APT. Одна МТU равна 10 кг, а одна МТU APT содержит приблизительно 7,93 кг чистого вольфрама.

Вольфрам сильно подорожал после введения Китаем в прошлом году ограничений на его экспорт, а также сокращения квот на его добычу на нынешний год. Китай ввел 5 февраля 2025-го режим экспортного контроля для ряда видов сырья двойного назначения, включая вольфрам, «в целях защиты национальной безопасности и интересов страны, а также выполнения международных обязательств по нераспространению таких товаров». Страна является одновременно и крупнейшим импортером продуктов, содержащих вольфрам. В 2025 году Китай ввез 12 139 т такой продукции в пересчете на содержащийся в ней металл, на 39,5% больше, чем в 2024-м, а экспортировал 13 096 т, на 20% меньше в годовом исчислении. К началу мая 2026 года стоимость APT в Европе составляла около $3185 за MTU, поднявшись на 350% с начала года и на 900% год к году.

Не только боеприпасы

Тугоплавкий металл используется не только в боеприпасах, вольфрам применяется в производстве твердосплавного инструмента (буровых колонок, токарных резцов), легированных сталей, электродов и нитей накаливания, а также химических соединений — катализаторов и реагентов. По этой причине оружие — это далеко не самая главная по объемам сфера применения вольфрама.

Кроме того, одно из соединений металла — гексафторид вольфрама — играет важную роль в производстве чипов памяти. Это вещество способно образовывать сверхтонкие вольфрамовые пленки, которые заполняют микроскопические контакты внутри чипов и позволяют им выдерживать экстремальные температуры. Вольфрамовые сплавы также используются в производстве двигателей внутреннего сгорания.

Ограничения Китая ударили не только по США. Наиболее зависимыми от китайского вольфрама остаются Япония, Южная Корея и страны Европы, где металл критически важен для полупроводников, оборонной и аэрокосмической промышленности, а также производства различных инструментов.

Под ударом оказались мировые производители твердосплавных инструментов, автомобилей, станков, такие как японские Sumitomo Electric и Mitsubishi, германские Volkswagen, Mercedes-Benz и Rheinmetall, а также южнокорейские производители чипов памяти Samsung, SK Hynix, многие производители медицинского оборудования, вооружения, аэрокосмической промышленности, отмечают эксперты.