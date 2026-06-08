В статье представлены общие правила и советы по уборке полов, а также рекомендации по мытью различных типов покрытий.

Многие хозяйки не задумываются о том, как правильно мыть полы, хотя это важный аспект для поддержания гигиены и внешнего вида квартиры.

Общие принципы

Как часто следует мыть полы? Рекомендуется проводить уборку хотя бы раз в неделю, уделяя внимание также местам под коврами, если нет особых причин делать это чаще. Однако если в доме есть маленькие дети или домашние животные, лучше мыть полы два-три раза в неделю или даже ежедневно.

Если уборка кажется утомительной, а площадь квартиры не позволяет делать это каждый день, вот несколько полезных рекомендаций:

* Для легко моющихся покрытий можно использовать одноразовые универсальные влажные салфетки. Это сэкономит время и силы, так как не придется часто полоскать швабру, а уборка станет более эффективной.

* Сначала вытирайте пыль с других поверхностей, так как большая часть мусора скапливается на подоконниках, столах и мебели.

* Перед мытьем пройдитесь по поверхности пылесосом или веником, чтобы убрать крупный мусор и избежать двойной работы.

* Не забывайте о плинтусах, на которых скапливается много пыли. Это сделает уборку более эффективной.

* Если нет возможности мыть полы ежедневно, сосредоточьтесь на самых загрязняющихся местах, таких как коридор и кухня.

Мелкие загрязнения, например, на кухне, старайтесь убирать сразу, а не дожидаться плановой уборки.

Как мыть плитку, ламинат и линолеум

Эти покрытия популярны, так как они не маркие и не требуют особого ухода.

Для обычной уборки обычно используют чистую воду, меняя ее несколько раз, а для генеральной уборки добавляют специальные моющие средства.

Чтобы помыть плитку без разводов, используйте только чистую тряпку и тщательно смывайте моющее средство, меняя воду несколько раз. Эффективными помощниками для блеска являются нашатырный спирт и уксусная эссенция, а также лимонная кислота, которые можно использовать как для локальных загрязнений, так и для общего мытья пола, разведя пару столовых ложек средства на ведро воды.

Для мраморного пола применяются те же рекомендации. Для его очистки чаще всего используют специальные средства в виде спреев и гелей. Чтобы сохранить полы в первозданном виде, можно использовать воск для создания защитной пленки и грязеотталкивающие составы.

Пятна на мраморе можно удалить с помощью домашнего отбеливателя, разведя в равных пропорциях нашатырный спирт и перекись водорода. Нанесите состав на загрязненное место, оставьте на сутки, затем удалите остатки и промойте пол как обычно. Жирные загрязнения можно удалить, нанеся крахмал и оставив на несколько часов.

Напольное покрытие из ламината следует чистить аккуратно. Время мытья и количество воды должны быть минимальными, чтобы ламинат не "вспух". Двигайтесь параллельно со стыками, чтобы минимизировать попадание влаги на них.

Используйте мягкую тряпку из микрофибры. При генеральной уборке сначала мойте с моющим составом, а затем второй раз простой водой. В качестве альтернативы покупным средствам, можно добавить 150 мл белого уксуса на ведро воды (около 10 литров).

Для линолеума выбирайте мягкие тканевые салфетки, чтобы не повредить поверхность. При отсутствии сильных загрязнений достаточно мыть пол чистой водой. Для удаления пятен можно использовать раствор: на два литра воды добавьте пару ложек жидкого мыла и 150 мл водки.

Как мыть деревянные полы

Если полы деревянные, избегайте большого количества воды, чтобы не допустить их вздутия. Независимо от того, покрыт ли пол лаком, тряпку следует хорошо отжимать перед уборкой.

Для паркетного пола используйте следующие рецепты:

* В теплой воде разведите нашатырный спирт или уксус в соотношении одной столовой ложки на литр воды. Чтобы избежать разводов, не отрывайте швабру от поверхности слишком часто, лучше двигаться в форме "восьмерки".

* Натирание покрытия льняным маслом придаст блеск. Можно также использовать мастику или раствор: разведите 50–70 мл уксуса, 1–2 столовые ложки средства для полировки и 2 литра воды.

* Некрашеное и не лакированное дерево можно мыть водой с добавлением небольшого количества мыла или порошка. Также подойдет щелочь: на литр теплой воды добавьте 2–3 столовые ложки соды и протирайте поверхность щеткой или губкой.

Черные полосы удаляются сухой холщовой тканью. Если они въелись, поможет сода: нанесите немного на тряпку и потрите загрязнение, затем смойте водой.

Липкие пятна, такие как клей или жвачка, можно удалить, приложив к ним мешочек со льдом. Когда пятно примерзнет, удалите его шпателем. Для удаления краски используйте ватку, пропитанную спиртом.

Как мыть пробковый пол

Пробковый пол требует тщательного ухода. Появление пятен требует немедленной очистки.

Используйте специальные мягкие средства, растворимые в воде. Убирайте пробковый пол тряпкой с мягким ворсом или губкой, избегая жестких щеток. Тряпку следует хорошо отжимать, чтобы избежать излишней влаги. Иногда для очистки нелакированной поверхности разводят в воде немного стирального порошка. После уборки поверхность следует вытирать насухо, чтобы избежать вздутия.

После мытья пробковой поверхности можно "освежить" ее, протерев тряпочкой с раствором: разведите в 5–6 литрах воды пару ложек уксуса.

Чтобы полы служили дольше и выглядели как новые, ознакомьтесь с рекомендациями по уходу и следуйте им.