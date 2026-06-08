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Израильские биологи открыли новое средство уничтожения рака 0 272

Техно
Дата публикации: 08.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Ученые обнаружили "иммунную бомбу", которая может помочь при лечении опухолей.

Зона поражения ограничивается исключительно областью взрыва и не вызывает цепной реакции или стойкой токсичности.

Исследователи из Университета Бен-Гуриона совместно с американскими коллегами обнаружили уникальный тип иммунных клеток, которые взрываются под воздействием гормона и уничтожают соседей.

У плоских червей – планарий – ученые нашли неизвестный ранее тип иммунных клеток, которые полностью исчезают в течение нескольких секунд, взрываясь подобно бомбе. Исследователи обнаружили эти клетки, изучая реакцию отторжения чужеродных тканей у червей. Оказалось, что при контакте с чужим организмом происходит резкий скачок уровня гормона активина, запускающий воспалительный процесс. Этот процесс настолько быстрый и мощный, что ученые сравнили его с пожаром. Работа опубликована в журнале Cell.

С помощью микроскопии ученые зафиксировали, что выделенная группа клеток реагирует на активин мгновенным разрушением и выбросом содержимого, уничтожающего десятки соседей. Этот процесс авторы назвали руптозом. В отличие от некоторых клеток млекопитающих и бактерий, чья гибель растягивается на часы, руптоз планарий длится секунды.

Эксперименты показали, что руптобласты успешно уничтожают бактерии кишечной палочки, клетки почек человека и крови мышей. При этом зона поражения ограничивается исключительно областью взрыва и не вызывает цепной реакции или стойкой токсичности. Ученые отмечают, что руптобласты являются клетками желез, а не клетками крови, и высвобождают токсины за счет резкого увеличения уровня кальция.

Такие клетки сохранились только у примитивных двусторонне-симметричных организмов. Вероятно, в процессе эволюции позвоночные утратили их, так как не обладают столь мощными способностями к регенерации, как планарии. По мнению авторов, локальный характер действия руптоза открывает большие перспективы для разработки методов точечного лечения бактериальных инфекций и опухолей у людей.

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#медицина #технологии #онкология #биология #рак #исследования #лечение
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