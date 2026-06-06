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Ученые впервые создали подробную карту старения мозга человека 0 76

Техно
Дата публикации: 06.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Ученые впервые создали подробную карту старения мозга человека

Международная группа исследователей разработала крупнейшую на сегодняшний день эталонную модель человеческого мозга на основе данных более 54 тысяч человек. Новый инструмент позволяет отслеживать, как развиваются и стареют нейронные связи, а также помогает выявлять отклонения, связанные с когнитивными нарушениями и неврологическими заболеваниями.

Исследователи из Института нейровизуализации и информатики имени Марка и Мэри Стивенс при Медицинской школе Кека Университета Южной Калифорнии создали масштабную эталонную модель человеческого мозга. В ее основу легли данные диффузионной магнитно-резонансной томографии более 54 500 человек, собранные из 19 международных баз данных.

Результаты работы опубликованы в журнале Nature Communications. Авторы исследования называют свою разработку своеобразным «атласом развития» белого вещества мозга — сложной сети нервных волокон, обеспечивающих связь между различными отделами мозга.

Ученые сосредоточили внимание на четырех ключевых показателях микроструктуры белого вещества в 21 области мозга. Используя современные методы моделирования, они построили возрастные кривые изменений и процентильные диапазоны, аналогичные таблицам роста и развития, которые используются в педиатрии.

Полученная модель позволяет оценивать состояние нейронных связей человека относительно возрастной нормы на разных этапах жизни — от детства до глубокой старости.

Одним из важных выводов исследования стало подтверждение теории «последним вошел — первым вышел». Согласно этой концепции, те области белого вещества, которые продолжают формироваться дольше всего и достигают зрелости позже других, оказываются наиболее уязвимыми к возрастной деградации.

По словам исследователей, это помогает лучше понять фундаментальные механизмы старения мозга и причины возрастного снижения когнитивных функций.

Практическую ценность новой модели специалисты проверили на пациентах с легкими когнитивными нарушениями, деменцией и синдромом делеции 22q11.2 — генетическим заболеванием, связанным с повышенным риском психических и неврологических расстройств.

Во всех случаях система успешно выявляла отклонения в структуре нейронных связей по сравнению с возрастными нормами. При этом исследователи обнаружили, что даже пациенты с одинаковым диагнозом могут иметь совершенно разные паттерны изменений мозга.

Это наблюдение подчеркивает важность персонализированного подхода к диагностике и лечению неврологических заболеваний.

Авторы работы считают, что созданная модель может стать важным инструментом как для научных исследований, так и для клинической практики. Она позволит точнее оценивать процессы развития и старения мозга, а также раньше выявлять признаки заболеваний, связанных с нарушением работы нейронных сетей.

Созданная учеными эталонная модель мозга открывает новые возможности для изучения процессов старения и нейродегенеративных заболеваний. В перспективе такой «атлас» поможет врачам точнее определять индивидуальные особенности состояния мозга, выявлять патологические изменения на ранних стадиях и подбирать более эффективные методы лечения для каждого пациента.

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Автор - Светлана Тихомирова
Светлана Тихомирова
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